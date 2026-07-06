Kako izboljšati produktivnost brez pritiska? (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Znanost danes precej dobro pojasnjuje, kaj vpliva na našo motivacijo in produktivnost.

Se tudi vam dogaja, da si zjutraj napišete dolg seznam nalog, ob katerem imate občutek, da vam bo danes res uspelo vse? Potem se čez dan seznam ne krajša, ampak skoraj čudežno še raste. Odgovoriti je treba na kakšno sporočilo, opraviti klic, urediti nekaj za službo, nekaj za dom in nekaj za druge. In čeprav ves čas nekaj delamo, imamo zvečer občutek, da nismo postorili niti polovice. Resnica je, da svojih seznamov opravil pogosto ne moremo dokončati. Ne, ker smo premalo disciplinirane, ampak ker življenje ni zaprt sistem. Naloge in obveznosti nenehno prihajajo, se dodajajo in spreminjajo. Ko ...