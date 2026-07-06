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Kako izboljšati produktivnost brez pritiska? (Suzy)

Znanost danes precej dobro pojasnjuje, kaj vpliva na našo motivacijo in produktivnost.
Mateja Videčnik, psihologinja in coachinja
Mateja Videčnik, psihologinja in coachinja
Mateja Videčnik, Foto: osebni arhiv
 6. 7. 2026 | 21:00
4:10
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Se tudi vam dogaja, da si zjutraj napišete dolg seznam nalog, ob katerem imate občutek, da vam bo danes res uspelo vse? Potem se čez dan seznam ne krajša, ampak skoraj čudežno še raste. Odgovoriti je treba na kakšno sporočilo, opraviti klic, urediti nekaj za službo, nekaj za dom in nekaj za druge. In čeprav ves čas nekaj delamo, imamo zvečer občutek, da nismo postorili niti polovice. Resnica je, da svojih seznamov opravil pogosto ne moremo dokončati. Ne, ker smo premalo disciplinirane, ampak ker življenje ni zaprt sistem. Naloge in obveznosti nenehno prihajajo, se dodajajo in spreminjajo. Ko ...
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Marko Kočevar6. 7. 2026 | 22:45
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HRVAŠKA

Strašna tragedija pri južnih sosedih: otrok padel v bazen pred domačo hišo in umrl

Takoj napotena ekipa nujne medicinske pomoči, vendar so zdravniki lahko le ugotovili smrt otroka.
6. 7. 2026 | 22:29
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Kolumna Siniše Uroševiča: Rdeči karton

Pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa) so poskrbeli za škandal brez primere v zgodovini prvenstev.
Siniša Uroševič6. 7. 2026 | 22:25
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Pri Janševih o težavah poslanca Grimsa, odločilna bo sreda

Menda niso sprejeli nobenih sklepov.
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Drama na Glavarjevi v Ljubljani! »Sosed, s katerim imamo že dolgo težave, je bil končno "uspešen"« To pojasni PU Ljubljana

Vzrok za nastanek požara še ni znan, v dogodku je bila ena oseba huje poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo, so na naše poizvedovanje pojasnili na ljubljanski policijski upravi.
6. 7. 2026 | 21:06
21:01
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PRETRES

Aleksander Izginil pred dvema mesecema, nato je policija odkrila grozljivo resnico: truplo našli zakopano

Aleksandar Lazić je izginil aprila, njegovo izginotje pa so prijavili policiji. Po večmesečni preiskavi so preiskovalci posumili, da je bil žrtev nasilnega kaznivega dejanja.
6. 7. 2026 | 21:01

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ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
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ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
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Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
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IZBRANO ZA VAS
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Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
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Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
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Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
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Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
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Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
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Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Odgovorno vrtnarjenje za zdravje rastlin

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
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Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
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Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
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Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
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Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
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