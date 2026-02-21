Kako nas najde kamen moči (Suzy)

»Kamen moči ni nekaj, kar izberemo sami. V starih izročilih pravijo, da on izbere nas. Ni nujno lep ali redek. Pogosto je videti povsem navaden, a nekaj v našem telesu obstane, ko ga zagledamo. Tih klic. Občutek prepoznavanja. Ko se to zgodi, ne hitite. Ustavite se. Dovolite, da vas kamen začuti. Vzemite ga v roko in poslušajte s telesom, ne z umom. Kamen moči nam ne daje moči – spomni nas na moč, ki jo že nosimo v sebi. Ozemlji nas, umiri in hodi z nami, ko se naše misli razpršijo,« pravi šaman Uchu Nagual. »Če želi kamen z nami, bomo to vedeli. In če ne želi, ga pustimo tam, kjer je. Pri tem ni prisile. Pravi kamen pride tiho – in ko pride, ostane,« poudari in doda, da moč ne prihaja iz kamna samega, ampak iz odnosa do njega. »Nekateri kamni so mirni, drugi nevtralni, tretji z določeno osebo zazvenijo v določenem trenutku. Ko se kamen sreča s pravim človekom, se prebudi spomin. Takrat nosi moč – ne kot nekaj čarobnega, temveč kot nekaj živega med nami in Zemljo,« dodaja.