Kako postati ženska, ki se redno giblje? (Suzy)

SPODBUDNICA

Zame je gibanje eno od štirih najpomembnejših področij življenja, za katera moramo redno skrbeti.

Redno gibanje ni edino pomembno področje v življenju. Tudi brez njega lahko živite in preživite. Vprašanje je le, kako, s kakšnim počutjem in zdravstvenim stanjem. Zame je gibanje eno od štirih najpomembnejših področij življenja, za katera moramo redno skrbeti. In da, po moji strokovni in subjektivni oceni obstaja nekaj še pomembnejšega. To je spanje. Spanje Spanje je za naše telo tako pomembno, da brez njega ne moremo preživeti. Najbolje je spati ponoči, v temi, tišini in miru. Zdrav odrasel človek potrebuje najmanj sedem ur spanja, raziskave kažejo, da ženske pogosto potrebujejo nekoliko ...