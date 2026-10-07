Kako spodbuditi želodčno kislino (Suzy)

»Barbara O'Neill razlaga, da lahko grenke rastline spodbudijo prebavo in izločanje želodčnih sokov. Izhaja iz ideje, da grenak okus aktivira okušalne receptorje, poveča izločanje sline in s tem pripravi prebavni sistem na obrok. Kot podporo prebavi omenja uporabo grenkega zeliščnega čaja tik pred jedjo. Predlagana čajna mešanica vsebuje regrat, encijan, sladki koren in kanadski zlati koren, doda se tudi malo svežega ingverja. Zelišča se nekaj minut nežno kuhajo, nato se čaj precedi in shrani v hladilniku.

Manjša količina pogretega čaja se zaužije pred obrokom za postopno spodbujanje prebavne funkcije in nastajanja želodčne kisline. Kot preprostejšo možnost omenja majhno količino kajenskega popra v vodi pred obrokom ali limonin sok v topli vodi. Ob tem poudarja, da igrajo pomembno vlogo prehrana, življenjski slog in navade, ki podpirajo zdravo prebavo,« v facebook skupini Samozdravljenje po metodi Barbare O'Neill ter druge alternativne oblike prevaja skrbnica Lara, skupaj z opozorilom, da zlasti oba korena lahko vplivata na določena zdravstvena stanja, zato naj pripravki niso nadomestilo za posvet s strokovnjakom.