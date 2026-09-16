Kako svetovno znane ljudi kličejo za zaprtimi vrati (Suzy)

NADIMKI IN POIMENOVANJA, 2. DEL

Številni zvezdniki imajo otroške vzdevke, družinska imena ali ljubkovalna poimenovanja.

Ime, po katerem nekoga pozna ves svet, ni nujno tudi tisto, ki ga sliši, ko se vrne domov. Številni zvezdniki imajo otroške vzdevke, družinska imena ali ljubkovalna poimenovanja, ki so preživela desetletja slave in jih še vedno uporabljajo njihovi najbližji. Nekatera izhajajo iz smešnega dogodka iz otroštva, druga iz njihovega pravega imena, tretja so nastala po naključju. Abel The Weeknd se je rodil kot Abel Makkonen Tesfaye. Umetniško ime si je nadel ob začetku kariere, ko je svojo identiteto namenoma skrival in javnosti ni kazal obraza. Ljudje, ki ga poznajo osebno, ga seveda kličejo Abel, ...