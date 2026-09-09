Kako zvezdnike kličejo doma? (Suzy)

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FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

.FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia
T. K.
 9. 9. 2026 | 21:00
3:52
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Pri nekaterih gre za pravo ime, ki ga je nadomestilo umetniško, pri drugih otroški vzdevek, ki ga še vedno uporabljajo najbližji. Nekateri so se svojega zasebnega imena skoraj povsem znebili, drugi priznavajo, da jim je celo ljubše od tistega, po katerem jih pozna ves svet.

Nitro

Jennifer Lawrence sta starejša brata v otroštvu poimenovala Nitro. Razlog je bil preprost: bila je izjemno živahna in polna energije, zato ju je spominjala na nitroglicerin. Po njenih besedah jo s tem vzdevkom občasno pokličeta še danes.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Stefani

Lady Gaga se je rodila kot Stefani Joanne Angelina Germanotta. Čeprav je Gaga že dolgo več kot le umetniško ime, jo ljudje iz njenega najožjega kroga še vedno poznajo tudi kot Stefani. Pravo ime predstavlja njeno bolj osebno in intimno plat. Za svojo družino zato ni nujno Gaga, ampak še vedno Stefani.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Star

Paris Hilton ima doma precej bolj bleščeč vzdevek, kot bi morda pričakovali: družina jo že od drugega leta kliče Star. Vzdevek si je izmislila njena varuška in se je tako prijel, da ga je prevzela vsa družina. Danes jo tako kliče tudi njen mož Carter Reum.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Emily

Emma Stone se je rodila kot Emily Jean Stone. Ko se je pri šestnajstih letih registrirala pri ameriškem igralskem sindikatu, je bilo ime Emily Stone že zasedeno, zato je morala izbrati drugo. Po kratkem eksperimentiranju z imenom Riley je postala Emma. Pravi, da bi ji bilo všeč, če bi jo ljudje pogosteje klicali po njenem pravem imenu.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Dewey

Dwayne Johnson ima enega najbolj nepričakovanih družinskih vzdevkov na seznamu: Dewey. Vzdevek mu je kot dojenčku dala mama Ata in se je doma še dolgo obdržal. Kot najstnika ga je bilo zelo sram, ko ga je mama pred drugimi fanti poklicala Dewey. Pozneje je postal najprej The Rock, nato Dwayne Johnson, eden najprepoznavnejših igralcev na svetu.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Laura Jeanne

Reese Witherspoon se je rodila kot Laura Jeanne Reese Witherspoon. Svet jo pozna kot Reese, družina pa kot Lauro Jeanne. To je presenetilo celo Jennifer Aniston, ki je šele po približno 25 letih prijateljstva izvedela, da je to njeno pravo ime.

.FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia

Caryn

Whoopi Goldberg se je rodila kot Caryn Elaine Johnson. Ime Whoopi si je nadela že na začetku kariere, Goldberg prevzela kot priimek. Ljudje, ki jo že dolgo poznajo, jo lahko še vedno kličejo Caryn. To je ime, povezano z njenim življenjem, preden je Whoopi Goldberg postala ena najprepoznavnejših televizijskih in filmskih osebnosti v ZDA.

.FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia

Robyn

Rihannino polno ime je Robyn Rihanna Fenty. Ko je začela glasbeno kariero, je izbrala srednje ime, ki je bilo bolj nenavadno, ljudje, ki jo poznajo že od prej, pa jo pogosto kličejo Robyn. Pravi, da že ob zvoku tega imena ve, da jo nagovarja nekdo, ki jo res dobro pozna. Tako je med njenim zasebnim in javnim življenjem nastala skoraj naravna ločnica.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Snoopy

Snoop Dogg se je rodil kot Calvin Cordozar Broadus Jr., vendar ga mama že kot otroka skoraj ni klicala Calvin. Bil je velik ljubitelj risanega Snoopyja, mama pa je menila, da mu je tudi nekoliko podoben, zato ga je začela klicati Snoopy. Raper je povedal, da je bilo njegovo pravo ime zanj skoraj bolj povezano s šolo kot z družinskim življenjem.

.FOTO: Profimedia
.FOTO: Profimedia

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