Kakšno leto 2026 si želite? (Suzy)

SPODBUDNICA

Čas, v katerem živimo, nam mineva (pre)hitro. Nekateri pravijo, da zato, ker se preveč dogaja.

Ena od učiteljic na moji poti je dejala, da čas teče počasneje, ko si v stiku s sabo. A se bojim, da smo ravno zaradi hitrosti in premnogih dražljajev pozabili biti zares v stiku s sabo. To vidim, ker nam je tako težko delati nič, samo biti. Izredno težko nam je čakati. Biti potrpežljivi. In ker nismo v stiku s sabo, lahko pozabimo na osnovne potrebe: kdaj smo žejni, lačni, kdaj moramo na stranišče, kdaj potrebujemo počitek, gibanje … Ko dam svojim strankam nalogo, da pet minut ne delajo nič, je večina ne zmore opraviti. Ko sem jo začela izvajati sama, sem imela po tretji minuti krizo. ...