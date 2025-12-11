Kakšno leto 2026 si želite? (Suzy)

Čas, v katerem živimo, nam mineva (pre)hitro. Nekateri pravijo, da zato, ker se preveč dogaja.
Galerija
Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, www.tanjazelj.si,
Ena od učiteljic na moji poti je dejala, da čas teče počasneje, ko si v stiku s sabo. A se bojim, da smo ravno zaradi hitrosti in premnogih dražljajev pozabili biti zares v stiku s sabo. To vidim, ker nam je tako težko delati nič, samo biti. Izredno težko nam je čakati. Biti potrpežljivi. In ker nismo v stiku s sabo, lahko pozabimo na osnovne potrebe: kdaj smo žejni, lačni, kdaj moramo na stranišče, kdaj potrebujemo počitek, gibanje … Ko dam svojim strankam nalogo, da pet minut ne delajo nič, je večina ne zmore opraviti. Ko sem jo začela izvajati sama, sem imela po tretji minuti krizo. ...