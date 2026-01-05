Kampanja z Ajdo Smrekar: Dokler naju smrt ne loči (Suzy)

Kampanja je namenjena boju proti femicidu in nasilju nad ženskami, ki jo v Sloveniji vodi Društvo P.E.N.D Slovenija, društvo za preprečevanje nasilja v športu in nasilja v družini. Kampanja se hkrati izvaja v osmih državah regije – Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Albaniji, Severni Makedoniji in Bolgariji. Statistika iz zadnjega desetletja kaže, da je število femicidov strašljiva stalnica v naši družbi, številne med ubitimi so pred tem dolgo doživljale nasilje v partnerskem odnosu; pogosto neopaženo ali neprijavljeno, najpogosteje ne dovolj resno obravnavano s strani pristojnih institucij.

Stotine otrok je ostalo brez mater in podpore sistema, ki bi moral nasilje preprečiti. Pri izvedbi kampanje je sodelovala modna oblikovalka Matea Benedetti, avtorica črne poročne obleke, ki jo je na odrskem performansu nosila igralka Ajda Smrekar. Avtorja fotografij črne poročne obleke sta Arne Hodalič in Katja Bidovec, dogodek je povezovala Mojca Mavec, kampanjo je zasnovala oglaševalska agencija McCANN Ljubljana. Vsi omenjeni so pri tem sodelovali pro bono. Naj se nasilje konča.