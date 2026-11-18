ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno je v razmeroma uspešnem obdobju sprememb.

Alenka Kraigher je rojena z ascendentom v diplomatski, umirjeni tehtnici, ki išče harmonijo, sprejema kompromise in si želi lepih odnosov. Njena vladarica je Venera, ki je položena v raka, tako je čustvena, družinska, materinska, občutljiva in potrebuje več časa, da spusti ljudi v svoj ožji zaupni krog. Merkur ob Veneri dodaja komunikativnost in iznajdljivost. Pluton v 1. hiši sicer prinaša nekaj korenitih življenjskih prelomnic, a ji daje tudi močno voljo in odločnost za doseganje ciljev. Z Venerinima kvadratoma na Jupiter in Saturn ima lahko le včasih prevelika pričakovanja, hkrati zna biti ...