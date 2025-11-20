  • Delo d.o.o.
ZVEZDE INSTAGRAMA

Karim Merdjadi: raj za sladkosnedneže (Suzy)

Ob pregledu profila kuharskega chefa se vam bodo pošteno cedile sline.
Čudovita kombinacija prestižnega kristala in nesramno dobrih 'brownijev'.

Tomaž Mihelič, FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 20. 11. 2025 | 06:25
0:46
A+A-

Nepogrešljivi žirant šova MasterChef je namreč mojster za pripravo prvovrstnih sladic, ki so dobile prav posebno oglaševalno desko. Odločil se je, da bo družabno omrežje uporabil v profesionalne namene in z nami delil dragocene nasvete, kako pričarati kulinarično pravljico. Z leti nabiranja izkušenj pa ni oblikoval le svojega znanja, ampak tudi telo, ki je počasi izgubljalo odvečno težo.

Karim MerdjadikulinarikachefMasterchef SlovenijaMasterchefSuzyzvezde instagrama
