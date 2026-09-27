Karin iz MasterChefa razkrila, kaj ji pomeni več kot zmaga (Suzy)

KUHARSKI ŠOV

Njena velika ljubezen so sladice, a ker ima veliko idej in želja, še ni prepričana, ali bo na njih temeljila tudi njena nadaljnja kariera.

Čeprav je med mlajšimi tekmovalkami, 23-letnica v MasterChef kuhinjo prinaša precej natančnosti in discipline, ki ju pozna iz športnega sveta. Diplomirana kineziologija se je namreč dolgo ukvarjala z borilnimi veščinami – s karatejem in kikboksom, kar ji je prineslo vztrajnost in trdoživost, s katerima laže prenaša pritiske pri kuharskih izzivih. Njena velika ljubezen so sladice, a ker ima veliko idej in želja, še ni prepričana, ali bo na njih temeljila tudi njena nadaljnja kariera. Karin Podboršek je s 23 leti med mlajšimi tekmovalci 12. sezone MasterChefa. Pred kuhanjem so imele pomembno ...