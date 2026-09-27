Karin iz MasterChefa razkrila, kaj ji pomeni več kot zmaga (Suzy)
Njena velika ljubezen so sladice, a ker ima veliko idej in želja, še ni prepričana, ali bo na njih temeljila tudi njena nadaljnja kariera.
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Največ stresa so ji povzročali skupinski izzivi, saj pri njih nisi odgovoren samo zase, ampak za celotno ekipo, pravi.
Mateja Blažič Zemljič, foto POP TV, osebni arhiv
27. 9. 2026 | 13:00
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Čeprav je med mlajšimi tekmovalkami, 23-letnica v MasterChef kuhinjo prinaša precej natančnosti in discipline, ki ju pozna iz športnega sveta. Diplomirana kineziologija se je namreč dolgo ukvarjala z borilnimi veščinami – s karatejem in kikboksom, kar ji je prineslo vztrajnost in trdoživost, s katerima laže prenaša pritiske pri kuharskih izzivih. Njena velika ljubezen so sladice, a ker ima veliko idej in želja, še ni prepričana, ali bo na njih temeljila tudi njena nadaljnja kariera.
Karin Podboršek je s 23 leti med mlajšimi tekmovalci 12. sezone MasterChefa. Pred kuhanjem so imele pomembno ...