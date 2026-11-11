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NEGA IN LEPOTA

Karitejevo maslo za kraljevsko nego (Suzy)

Mraz in suh zrak v ogrevanih prostorih ne prizanašata koži. V hladnejših mesecih zato potrebuje več nege, predvsem pa sestavine, ki ji pomagajo ohranjati mehkobo in vlago.
Nežna masaža s karitejevim maslom poskrbi za prijetno mehko in negovano kožo nog.
Nežna masaža s karitejevim maslom poskrbi za prijetno mehko in negovano kožo nog.
A. K., Foto: Getty Images, promocijski material
 11. 11. 2026 | 17:00
4:25
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Med njimi ima posebno mesto karitejevo maslo, ki že dolgo velja za enega najbolj cenjenih naravnih zakladov. Z nekaj domiselnimi lepotnimi triki lahko postane nepogrešljiv del vsakodnevne rutine. Pridobivajo ga iz jedrc plodov drevesa, ki uspeva predvsem v zahodni in osrednji Afriki. Tam ga že stoletja uporabljajo za nego kože in las, danes pa je priljubljena sestavina številnih kozmetičnih izdelkov. Dragocenost karitejevega masla se skriva v maščobnih kislinah, predvsem oleinski in stearinski, ki ohranjata mehkobo in podpirata naravno zaščitno pregrado kože. Vsebuje tudi rastlinske spojine z antioksidativnimi lastnostmi.

Razkošje za suho kožo

Karitejevo maslo je zaradi svoje bogate lipidne sestave posebno primerno za nego hrapave, zategnjene in izsušene kože. Na njeni površini ustvari zaščitno plast, ki zmanjšuje izgubo vlage in pomaga ohranjati naravno kožno bariero. Še posebno dobrodošlo je pri negi komolcev, kolen, pet in rok, kjer je koža pogosto bolj nagnjena k izsušitvi.

Od obraza do lasnih konic

Ta afriški lepotni zaklad ni namenjen zgolj telesu. Suhi koži lahko ugaja, za mastno ali k nepravilnostim nagnjeno polt pa je pogosto pretežak. Če je koža občutljiva, izberemo različico brez dišav in jo najprej preizkusimo na manjšem predelu. Svoje mesto ima tudi v negi las, saj zgladi njihovo površino, ublaži hrapavost in ukroti neposlušne konice. Previdnost velja predvsem pri tankih laseh, ki jih lahko hitro obteži. Pri uporabi zato velja preprosto pravilo, da je manj več.

Bogato je z maščobnimi kislinami, ki kožo mehčajo in pomagajo ohranjati njeno zaščitno bariero.
Bogato je z maščobnimi kislinami, ki kožo mehčajo in pomagajo ohranjati njeno zaščitno bariero.

Lepotni triki za vsak dan

Svilnato mehka stopala

Pred spanjem v pete vtremo nekaj karitejevega masla in obujemo bombažne nogavice. Maslo bo zmehčalo hrapavo kožo in stopala bodo zjutraj prijetnejša na otip. Za opaznejši učinek nego ponovimo več večerov zapored.

Lepi nohti brez obiska salona

Kanček karitejevega masla vsak večer nežno vmasiramo v obnohtno kožico. Tako pomagamo preprečevati njeno izsuševanje, nohti so videti bolj negovani. Ta preprosta nega je posebno dobrodošla po pogostem umivanju rok ali odstranjevanju laka.

Za naraven sijaj ličnic

Si želimo svežega videza brez bleščic? Med prsti segrejemo drobec masla in ga potapkamo po vrhu ličnic. Ustvarili bomo nežen lesk, ki lepo pristaja suhi polti. Pri koži, nagnjeni k zamašenim poram, trik raje izpustimo.

Ukrotimo neposlušne lase

Če iz pričeske štrlijo drobni laski ali so konice videti suhe, med dlanmi razmažemo za riževo zrno karitejevega masla in nežno pogladimo posamezne pramene. Z majhno količino se izognemo mastnemu videzu.

Pomaga pri obnavljanju kože in preprečuje vnetja.

Nežna zaščita za ustnice

Pred odhodom na hladen zrak ustnice zaščitimo s tanko plastjo karitejevega masla. Prijetna je tudi večerna nega, ki preprečuje izsuševanje. Pri občutljivih ali razpokanih ustnicah se izognimo dišavam in dražečim dodatkom.

Razvajanje po prhanju

Po prhanju kožo le nežno popivnamo z brisačo, da ostane rahlo vlažna. Med dlanmi segrejemo malo karitejevega masla in ga nežno vtremo v telo. Tako ohranjamo vlago, koža pa postane prijetno mehka in gladka.

Katero izbrati?

Posezimo po kakovostnem karitejevem maslu, namenjenem kozmetični uporabi, najbolje brez dodanih dišav. Nerafinirano je običajno bež ali rumenkaste barve, ima značilen oreškast vonj in ohrani več prvotnih rastlinskih sestavin. Rafinirano je svetlejše, skoraj brez vonja in primernejše za tiste, ki jih izrazite arome motijo. Obe različici učinkovito mehčata kožo. Izdelek hranimo v dobro zaprti posodici, zaščiten pred sončno svetlobo in vročino.

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