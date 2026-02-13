Karmični prelom leta 2026: Februarski sončni mrk v vodnarju (Suzy)

ASTRO

Ta sončni mrk razkriva, kje smo bili del nečesa zgolj zato, da nismo bili sami.

Sedemnajstega februarja bo mrk na 28. stopinji vodnarja, ki bo vse prej kot lahkoten. Je korak v novo, saj mrki prestopijo na os lev-vodnar, ki bo v naslednjih dveh letih spreminjala naš odnos do skupnosti, prijateljstva, pripadnosti, ideologij in lastne resnice. Njegovi učinki se sicer ne končajo z datumom na koledarju – raztezajo se vsaj šest mesecev naprej, pri mnogih bodo delovali še dlje kot notranji proces dozorevanja. Vodnar je znamenje skupnosti, a tudi resnice. Ta sončni mrk razkriva, kje smo bili del nečesa zgolj zato, da nismo bili sami. Kje smo se prilagajali idejam, skupinam, ...