Katarina Čas: Če se ne staraš, pomeni, da te ni več (Suzy)

ENA NAŠIH NAJBOLJ USPEŠNIH IGRALK

Je ena tistih ljudi, pri katerih imaš občutek, da živijo več vzporednih življenj hkrati: London zaradi televizijskih produkcij, Ljubljana kot domača baza, Trst kot drugi dom, kjer preživlja čas s partnerjem Luco, vmes so tu še glasbeni 'pobegi' (tokrat v Berlin), ki ji več kot očitno zelo ugajajo.

Pravi, da je igralska konkurenca ogromna, avdicije so loterija – dvom pa najslabši mogoči sopotnik. V BBC-jevi seriji Divja češnja, ki na naše ekrane prihaja 13. januarja, se pojavi kot Jelena: močna, hladna, nepredvidljiva ženska, pri kateri sprva ne veš, ali bi ji zaupal. A v pogovoru je presenetljivo prizemljena. Pove, kako se v resnici dobivajo vloge in kako malo je to pod tvojim nadzorom, zakaj moraš biti pred kamero 'v trenutku' – brez strahu in samosabotaže –, pa tudi o ekonomiji kot njenem 'drugem življenju', o letih, ki jih noče šteti, in o tem, zakaj je staranje še vedno ...