Katarina Čas in Mojca Funkl bosta združili moči (Suzy)

Pravo prijateljstvo ne potrebuje vsakodnevnih srečanj, da bi ostalo trdno. Dovolj je že občasno snidenje, da se pogovor nadaljuje natanko tam, kjer se je nazadnje končal. Takšno vez že vrsto let negujeta Katarina Čas in Mojca Funkl, igralki, ki ju življenje pogosto popelje na različne odre, filmska snemanja in ustvarjalne projekte. Prav zato so njuni skupni trenutki še toliko dragocenejši.

Nedavno sta si vzeli čas za praznovanje 50. rojstnega dne skupne znanke in znova dokazali, da v njuni družbi nikoli ne zmanjka toplih objemov in dobre volje. Čeprav sta zelo zaposleni, znata redke priložnosti izkoristiti do zadnje minute. Kmalu pa njuna naveza ne bo živela le zasebno, temveč tudi ustvarjalno. Združili bosta moči pri novem projektu, o katerem za zdaj ostajata skrivnostni. Jasno pa je, da ju bomo spet lahko občudovali v tistem, kar obvladata najbolje.