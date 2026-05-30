Katarina Čas v belem: najlepša nevesta pri petdesetih (Suzy)

In zdaj se je končno zgodilo – brez kiča, graščin, petnadstropnih tort in golobov. Lepotica je naredila natanko to, kar bi od nje pričakovali. Imela je elegantno, filmsko in nekoliko skrivnostno poroko z veliko mero šarma. V Trstu, mestu vetra, morja in kavarn, v katerih se ljudje zaljubljajo počasneje in lepše, je Katarina Čas dahnila usodni da tržaškemu skladatelju in producentu Luci Ciutu. Čeprav je bila poroka intimna in diskretna, je v trenutku postala ena najbolj romantičnih domačih zgodb leta. Morda tudi zato, ker ljubljenka domačega občinstva nikoli ni delovala kot nekdo, ki bi živel zaradi aplavzov. Njena ljubezenska zgodba ni potrebovala vsakodnevnih dokazov na družbenih omrežjih, da bi bila resnična. Dokler niso zadoneli poročni zvonovi.

Oblečena v olive

Ob spremstvu igralskega kolega in prijatelja Jurija Zrneca se je sprehodila do ženina. Pokrita s pajčolanom, ganjena od lepote trenutka in prečudovita v edinstveni kreaciji. Nevesta pa ni ostala le pri estetiki. Če že pripraviš poroko, zakaj je ne bi naredil še nekoliko prijaznejše svetu? Pod svečano obleko se je podpisala oblikovalka Matea Benedetti, znana po trajnostni modi, posebnost kreacije je bilo naravi prijazno usnje, narejeno iz oliv. Tako je Katarini uspelo nekaj navidezno nemogočega: imela je belo poroko, ki je bila v resnici precej zelena. Slovenija je ob fotografijah presrečne mladoporočenke kolektivno zadrževala dih, saj je le nekaj mesecev pred abrahamom zablestela v vsej svoji lepoti.

Obred v dveh jezikih

Nekje med mediteransko romantiko, odgovorno modo ter italijansko-slovensko ljubezensko zgodbo se je odvil poročni dan, ki ni deloval kot zvezdniški spektakel, temveč kot nekaj iskrenega in srčnega. Obred je potekal dvojezično, kot poklon obema kulturama in družinama. Njeno najdragocenejše poročno darilo ni bil diamantni prstan velikosti češnje, temveč občutek, da lahko tudi pri petdesetih najdeš človeka, ob katerem si popolnoma svoj. Doslej je zaigrala že ob največjih imenih, od Leonarda DiCapria do Ala Pacina, a njena najbolj doživeta vloga očitno ni bila hollywoodska. Bila je vloga zaljubljene neveste v Trstu. In če bi poroke podeljevale oskarje, bi si ta nedvomno zaslužila tistega za kostumografijo.

Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.