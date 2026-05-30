  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SANJSKA POROKA

Katarina Čas v belem: najlepša nevesta pri petdesetih (Suzy)

Če obstaja ženska, za katero je Slovenija skoraj kolektivno čakala, da jo nekoč vidi v poročni obleki, je to zagotovo naša hollywoodska igralka.
Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.

Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.

Objemi nepopisne sreče, ko sta postala mož in žena.

Objemi nepopisne sreče, ko sta postala mož in žena.

Bela poroka, zeleno srce in presrečna Katarina Čas.

Bela poroka, zeleno srce in presrečna Katarina Čas.

Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.
Objemi nepopisne sreče, ko sta postala mož in žena.
Bela poroka, zeleno srce in presrečna Katarina Čas.
Tomaž Mihelič, Foto: Beatrice Vecchio
 30. 5. 2026 | 13:00
 30. 5. 2026 | 13:48
2:43
A+A-

In zdaj se je končno zgodilo – brez kiča, graščin, petnadstropnih tort in golobov. Lepotica je naredila natanko to, kar bi od nje pričakovali. Imela je elegantno, filmsko in nekoliko skrivnostno poroko z veliko mero šarma. V Trstu, mestu vetra, morja in kavarn, v katerih se ljudje zaljubljajo počasneje in lepše, je Katarina Čas dahnila usodni da tržaškemu skladatelju in producentu Luci Ciutu. Čeprav je bila poroka intimna in diskretna, je v trenutku postala ena najbolj romantičnih domačih zgodb leta. Morda tudi zato, ker ljubljenka domačega občinstva nikoli ni delovala kot nekdo, ki bi živel zaradi aplavzov. Njena ljubezenska zgodba ni potrebovala vsakodnevnih dokazov na družbenih omrežjih, da bi bila resnična. Dokler niso zadoneli poročni zvonovi.

Oblečena v olive

Ob spremstvu igralskega kolega in prijatelja Jurija Zrneca se je sprehodila do ženina. Pokrita s pajčolanom, ganjena od lepote trenutka in prečudovita v edinstveni kreaciji. Nevesta pa ni ostala le pri estetiki. Če že pripraviš poroko, zakaj je ne bi naredil še nekoliko prijaznejše svetu? Pod svečano obleko se je podpisala oblikovalka Matea Benedetti, znana po trajnostni modi, posebnost kreacije je bilo naravi prijazno usnje, narejeno iz oliv. Tako je Katarini uspelo nekaj navidezno nemogočega: imela je belo poroko, ki je bila v resnici precej zelena. Slovenija je ob fotografijah presrečne mladoporočenke kolektivno zadrževala dih, saj je le nekaj mesecev pred abrahamom zablestela v vsej svoji lepoti.

Obred v dveh jezikih

Nekje med mediteransko romantiko, odgovorno modo ter italijansko-slovensko ljubezensko zgodbo se je odvil poročni dan, ki ni deloval kot zvezdniški spektakel, temveč kot nekaj iskrenega in srčnega. Obred je potekal dvojezično, kot poklon obema kulturama in družinama. Njeno najdragocenejše poročno darilo ni bil diamantni prstan velikosti češnje, temveč občutek, da lahko tudi pri petdesetih najdeš človeka, ob katerem si popolnoma svoj. Doslej je zaigrala že ob največjih imenih, od Leonarda DiCapria do Ala Pacina, a njena najbolj doživeta vloga očitno ni bila hollywoodska. Bila je vloga zaljubljene neveste v Trstu. In če bi poroke podeljevale oskarje, bi si ta nedvomno zaslužila tistega za kostumografijo.

Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.
Katarina in Luca dokazujeta, da za pravo ljubezen ni zamud.

Bela poroka, zeleno srce in presrečna Katarina Čas.
Bela poroka, zeleno srce in presrečna Katarina Čas.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Katarina ČasLuca CiutporokaTrstljubezen
ZADNJE NOVICE
13:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil preko škarpe v globel, dva hudo poškodovana

Med udeleženci nesreče so tuji državljani, po zaenkrat znanih podatkih gre za državljane Turčije. Voznik minu avtobusa je bil hrvaški državljan.
30. 5. 2026 | 13:41
13:35
Lifestyle  |  Astro
STOJITE NA MESTU?

Imate občutek, da ne napredujete več? To je lahko del procesa

Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom.
30. 5. 2026 | 13:35
13:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVAREN POSEG

Lepotni poseg se je končal tragično, 27-letnica umrla med operacijo zadnjice

Svetovna združenja za plastično kirurgijo opozarjajo, da gre za statistično najnevarnejšo estetsko operacijo.
30. 5. 2026 | 13:21
13:00
Bulvar  |  Suzy
SANJSKA POROKA

Katarina Čas v belem: najlepša nevesta pri petdesetih (Suzy)

Če obstaja ženska, za katero je Slovenija skoraj kolektivno čakala, da jo nekoč vidi v poročni obleki, je to zagotovo naša hollywoodska igralka.
30. 5. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
KAKOVOSTNO STARANJE

Višji VO2 max je povezan z daljšim življenjem. Kako ga izboljšati?

Dobra aerobna zmogljivost ni pomembna le za športnike, temveč tudi za zdravje in dolgoživost.
Miroslav Cvjetičanin30. 5. 2026 | 13:00
12:15
Novice  |  Slovenija
PRVI MESECI V DZ

Stevanović se je razgovoril: »Ne bojim se referenduma, napovedujem rezultat 70 proti 30 za zakon«

Od Black Cuba do Moskve: Stevanović o prvih mesecih v parlamentu.
30. 5. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki