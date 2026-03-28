Katarina Čas v najboljši družbi: To je samo naše (Suzy)

Katarina Čas ni zahtevna ženska. Vsaj tako so nam zaupale njene dolgoletne kolegice in podpornice. V trenutku, ko začuti, da je njen tempo prehiter, najde rešitev. Ta se najpogosteje skriva v bližini ljudi ali krajev. Najraje ima kombinacijo obojega, kar je dokazala nedavno. Skok v sosednjo Istro je zadoščal za sprostitev, tam so jo čakali znani obrazi in topli pogledi. Gre za jagodni izbor prijateljic, zaupnic in sokrivk za dobro voljo.

Njihova druženja niso spektakel, temveč ritual. Nekaj kozarcev, iskrivi pogovori, anekdote, ki se z vsakim pripovedovanjem še izboljšajo. Nadoknadijo zamujeno, razjasnijo dvome in nazdravijo prihodnosti. Predvsem pa si dovolijo biti prav to, kar so. Katarina rada poudari: »Prijateljice so sidro, saj si lahko ob njih vedno to, kar v resnici si.« In prav v teh trenutkih, ko čas teče počasneje, nastajajo zgodbe, ki jih ne posname nobena kamera. Včasih je največja avantura le nekaj korakov stran, tam, kjer te čaka objem, ki zdravi, in pogovor, ki ostane.