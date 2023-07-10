Katarina Čas: zvezda filmskih festivalov (Suzy)

Ne samo režiserji, našo Katarino Čas si želijo tudi organizatorji različnih filmskih festivalov po Evropi. Nedavno se je mudila na Mediteranskem festivalu na Malti, kjer je podeljevala nagrade zlata čebela in bila gostja in govornica na okrogli mizi.

Podelila je nagrado zlata čebela.

Zaupala nam je, da je bilo druženje s pisano druščino polno uporabnih informacij, zabavno in dinamično. Spoznala je nekaj izjemnih ljudi, med njimi tudi Natascho McElhone, ki je zaigrala v velikih uspešnicah, med drugim v Življenje s Picassom z Anthonyjem Hopkinsom in Trumanov šov z Jimom Carreyjem, nazadnje pa smo jo gledali v Netflixovi The Crown, v kateri je upodobila tesno prijateljico princa Philipa. Katarina je bila nad klepetom z zvezdnico navdušena, predvsem sta jo ganili njena milina in preprostost.

Delila je izkušnje za okroglo mizo.

Po mediteranskem gostovanju se je naša igralka odzvala še vabilu na tretji festival delavskega filma v Hrastniku in tam spregovorila o položaju žensk v tej zahtevni industriji.