Katarina Habe, Eva Hren in Lea Cok: modro poletje treh gracij (Suzy)

Največ so se družile med sodelovanjem v oddaji Riba, raca, rak, čeprav sta Eva in Katarina že prej dolga leta skupaj prepevali v triu Katrinas. Dekleta so Leo na snemanju s skladbo Letim ganila do solz, njihove vezi pa so se še okrepile in očitno bodo ostale za vedno. To poletje so prijateljstvo utrjevale na prav posebnem jadranju. Jutra so začenjale z jogo, se čez dan veliko smejale ter skrbele za dušo in telo, zvečer ob kitari prepevale. »Do neba skače moje srce od hvaležnosti, da smo si boginje malo odpočile na valovih morja in lahko zdaj pogumno stopimo nazaj na kopno, okrepljene z oceansko modrostjo,« je zapisala Lea, Katarina pa dodala, da je bilo to res pravo dušno jadranje.

Nasmejane in srečne pod žgočim soncem. FOTO: osebni arhiv/instagram in facebook