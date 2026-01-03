Katarina Mala je velika kuharska mojstrica (Suzy)

Kdor želi preveriti svoje kulinarične sposobnosti, si mora zadati zahtevno nalogo. Pevka Katarina Mala oziroma Katja Verderber je zagrizla v velikanski zalogaj, ko je pod pritiskom prazničnih pričakovanj na jedilnik umestila pečenko Wellington. Vsakdo, ki ima vsaj malce kuharskega znanja, se že ob misli na to poslastico kar trese od strahospoštovanja. Vendar ne ona! Samozavestno se je lotila izziva, natančno sledila recepturi in jo izvedla z odliko. Če se kokoška pohvali z izleženim jajcem, se mora tudi kuharica s takšnim podvigom. Že ob pogledu na lepotico se nam cedijo sline, mi pa smo iz zanesljivih virov izvedeli, da je bil okus naravnost božanski. Jedci so si po degustaciji oblizovali prste, celo drobtine so pohrustali, gostiteljici pa je odleglo.

Ob njeni pečenki so si oblizovali prste.