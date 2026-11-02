Katarina Samobor: presenetila z novo poklicno potjo (Suzy)

Ko stranke v enem od znanih mariborskih frizerskih salonov opazijo Katarino Samobor, pevko skupine Tabu, marsikdo najprej pomisli, da si je prišla uredit pričesko za nastop. Vendar Katarina ne sedi na frizerskem stolu, temveč stoji ob njem in pridno nabira izkušnje za svoj novi poklic. Mlada Ptujčanka ni le uspešna glasbenica, ampak ima za seboj precej glasbenega izobraževanja. Po osnovni šoli se je vpisala na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, kjer je študirala jazz petje, šolanje pa nadaljevala v avstrijskem Gradcu.

Zaradi priložnosti, ki ji jo je ponudila skupina Tabu, študija ni dokončala, saj jo je glasbena kariera odpeljala na velike slovenske odre. Toda Katarina očitno ne verjame, da se človek lahko razvija le v eni smeri. Zato se je odločila svoje znanje razširiti na povsem drugo področje. Vpisala se je v program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za frizerko in trenutno opravlja prakso v enem od uglednih mariborskih salonov. Odzivi strank so pogosto zabavni. Mnogi jo najprej prepoznajo kot pevko skupine Tabu, nato presenečeno ugotovijo, da se bo posvetila njihovi pričeski.