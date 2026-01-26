Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina Venturini je ena najboljših slovenskih plesalk vseh časov. V bogati tekmovalni karieri je osvojila, kar se je osvojiti dalo doma in v tujini, ter s svojim talentom, disciplino in karizmo zaznamovala slovensko plesno sceno. Danes svoje znanje in strast uspešno prenaša na mlajše generacije kot vodja priznane plesne šole Plesna zvezda. A ples ni edina ljubezen v njenem življenju. Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka. Vsako leto si vzame čas za družino in naravo, tradicionalno konec decembra zapre vrata plesne šole ter se z možem in sinom odpravi na zimski oddih v Dolomite. Njihova priljubljena destinacija je Cortina d'Ampezzo, kjer uživajo v snegu, gorskem zraku in pobegu od vsakdanjega ritma. Tako kot na plesnem parketu tudi v življenju Katarina dokazuje, da so strast, predanost in ravnovesje ključ do uspeha.