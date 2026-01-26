  • Delo d.o.o.
NAPOZABNA ZIMA

Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka.
Obožuje Dolomite, kamor se družinsko odpravijo z avtodomom.
Obožuje Dolomite, kamor se družinsko odpravijo z avtodomom.
S. R., Foto: osebni arhiv
 26. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Katarina Venturini je ena najboljših slovenskih plesalk vseh časov. V bogati tekmovalni karieri je osvojila, kar se je osvojiti dalo doma in v tujini, ter s svojim talentom, disciplino in karizmo zaznamovala slovensko plesno sceno. Danes svoje znanje in strast uspešno prenaša na mlajše generacije kot vodja priznane plesne šole Plesna zvezda. A ples ni edina ljubezen v njenem življenju. Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka. Vsako leto si vzame čas za družino in naravo, tradicionalno konec decembra zapre vrata plesne šole ter se z možem in sinom odpravi na zimski oddih v Dolomite. Njihova priljubljena destinacija je Cortina d'Ampezzo, kjer uživajo v snegu, gorskem zraku in pobegu od vsakdanjega ritma. Tako kot na plesnem parketu tudi v življenju Katarina dokazuje, da so strast, predanost in ravnovesje ključ do uspeha.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
