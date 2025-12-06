Katarina Witt: šestdeset let legende na drsalkah (Suzy)

Ena najprepoznavnejših nemških umetnostnih drsalk se je 3. decembra 1965 rodila v Leipzigu, v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Pri petih letih se je vpisala v lokalni drsalni klub. Imela je izjemno naravno nadarjenost in disciplino, trenirala je šest dni v tednu, včasih celo po sedem ur na dan, zato je hitro napredovala v svetovnem merilu. Postala je članica vzhodnonemške mladinske reprezentance in že kot najstnica osvojila številne naslove. Vrhunec kariere je z dvema zlatima olimpijskima medaljama dosegla v osemdesetih: s prvo leta 1984 v Sarajevu in z drugo leta 1988 v Calgaryju. V tem obdobju si je na enajstih večjih mednarodnih tekmovanjih pridrsala deset zlatih medalj, od tega štiri na svetovnih prvenstvih, kar jo uvršča med najbolj uspešne umetnostne drsalke vseh časov. Po obrambi olimpijskega naslova se je upokojila od tekmovalnega drsanja, a je leta 1994 znova nastopila na olimpijskih igrah in s programom na temo Robina Hooda zastopala združeno Nemčijo.

Očarala je z elegantnimi kostumi in slovela po izjemnem slogu, tehnični dovršenosti in sposobnosti združevanja tehničnih elementov z izrazito umetniško interpretacijo glasbe. Njeni nastopi so pogosto vključevali dramske in baletne elemente, s čimer je odstopala od konkurence in navduševala sodnike ter občinstvo po vsem svetu. Leta 1988 je začela profesionalno kariero in skupaj z Brianom Boitanom, prav tako olimpijskim prvakom, začela izjemno uspešno triletno turnejo po Združenih državah Amerike. Posvetila se je tudi gledališču, televiziji in nastopom, sodelovala je v filmskih in dokumentarnih projektih ter ostala aktivna pri promociji drsanja. Živi v Berlinu, in čeprav so jo romantično povezovali z več moškimi, ni poročena in nima otrok. Še danes velja za simbol odličnosti v umetnostnem drsanju, njeno ime je sinonim za eleganco, predanost in športno vztrajnost. S svojo kariero je vplivala na generacije mladih drsalk in drsalcev ter ostaja ena najbolj prepoznavnih športnic iz Nemčije v svetovnem merilu.

Izdaja Playboya z njenimi fotografijami leta 1998 je bila druga povsem razprodana številka revije.

Zaigrala je v filmu Carmen na ledu in leta 1990 za to vlogo prejela nagrado emmy.