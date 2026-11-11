Katja Jurgec Bricman: posel v Trumpovi rezidenci je ni premamil (Suzy)

UNIKATNI PORCELAN

Vajena je bila življenjskih izzivov, a na tistega, ki ga je prinesla epidemija, ni bila pripravljena.

»Korona je popolnoma premešala karte. Do takrat sem živela v svojem varnem kokonu. Z možem sva pred več kot tridesetimi leti ustvarila blagovno znamko porcelana Catbriyur in kljub začetnim težavam dosegala lepe rezultate. Potem se je vse ustavilo. Mož mi je preudarno svetoval, naj začnem pisati. In tako je nastal roman,« ponosno pripoveduje Korošica, ki že skoraj tri desetletja živi in dela v Ljubljani. Porcelan zakoncev je kot protokolarno darilo prejela celo britanska kraljica Elizabeta II. Z možem Juretom Bricmanom sta z unikatnim porcelanom razveselila številne svetovno znane osebnosti. ...