Katja Lesjak in DJ Marnix: vračata se z disko ritmi (Suzy)

Po letih premora se na odre vračata dve dobro znani imeni: nekdanja pevka skupine Skater Katja Lesjak in DJ Marnix oziroma Miran. Združila sta moči in ustvarila glasbeni projekt La Prima, s katerim prinašata sodobne disko ritme. Katja je javnosti najbolj znana kot dolgoletna članica turbofolk skupine Skater. V zasedbi je delovala polno desetletje, vse do leta 2013, ko se je odločila za umik z glasbenih odrov. Po več kot desetletju glasbenega premora je želja po ustvarjanju znova premagala tišino.

Katja se vrača zrelejša, polna elana in pripravljena, da občinstvo znova osvoji s svojo karizmo. Na tej novi poti ji ob strani stoji DJ Marnix, ki se ga mnogi spomnijo po odmevnih sodelovanjih z Brigito Šuler. Z njo je leta 2013 posnel priredbo skladbe Najlepše pesmi skupine Hazard, leto pozneje je s pevko Saško Smodej v sodobne ritme preoblekel kultno skladbo Dan ljubezni skupine Pepel in kri ter avtorsko poletno uspešnico Spomin na poletje. »Po nekaj letih sva znova našla natanko tisto energijo in zvok, ki sva si ju želela. Zato komaj čakava, da ljudje slišijo, kaj pripravljava,« pravita Katja in Miran, ki v studiu že pridno snemata.