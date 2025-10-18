Katy Perry in Justin Trudeau: poljubi na jahti potrdili romanco (Suzy)

Čeprav pevka Katy Perry uradno še ni potrdila govoric o romanci z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, so fotografije, na katerih se par s poljubi in objemi razvaja na razkošni jahti Caravelle ob obali Santa Barbare, vzbudile veliko pozornosti in dokazale, da je med pevko in politikom, ki sta se pred časom razšla z dolgoletnimi partnerji, vzplamtela ljubezen.

Skupaj jima ne uspe preživeti veliko časa, a sta po besedah prijateljev ves čas v stikih.

Katy je pred letos poleti končala zvezo z Orlandom Bloomom, s katerim sta bila skupaj devet let in zaročena šest. Ona je bila sicer o tem dogodku redkobesedna, je pa Bloom v enem od intervjujev povedal, da bosta za vedno ostala prijatelja in da med njima ni nič drugega kot ljubezen. Zaradi petletne hčerke Daisy Dove ostajata v stikih in jo skupaj vzgajata. Trudeau se je leta 2023 po 18 letih ločil od Sophie Grégoire, s katero imata tri najstniške otroke. Ob ločitvi sta oba poudarila, da bo družina ostala povezana in da bo zanju na prvem mestu skrb za zasebnost njunih otrok.