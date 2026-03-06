Kažipot planetov: danes finančno ne tvegajte (Suzy)

Reševali bomo stvari iz preteklosti in se obračali navznoter. Čas je za duhovnost, ustvarjalnost, več bo navdiha in povečana bo intuicija, vendar še ni čas za korak naprej, doseganje novih ciljev in pomembne odločitve. Ob tem bo Venera v petek vstopila v ovna ter se med tednom povezala z Neptunom, Saturnom in Plutonom, tako se bomo veliko ukvarjali z odnosi. Upali si bomo osvajati in zapeljevati, s tem da bomo v soboto romantični, a ne najbolj realni, v nedeljo bomo stopili na realna tla, a lahko tudi poglobili odnos, nato bodo v torek prevladale strasti in je čas za skok med rjuhe. V soboto se bodo razjasnile stvari, s katerimi smo se dolgo ukvarjali. V ponedeljek opravite nujne nakupe in poti, ki ne morejo počakati na Merkurjevo direktnost. Potovalne in prometne težave se lahko v teh dneh sprostijo.

Petek, 6. 3. Venera v ovnu nam bo vsaj malo pognala kri po žilah, da se bomo premaknili z mesta, ne samo nemočno in pasivno čakali na spremembe. Romantični bomo in hrepeneli po dvojini. Finančno ne tvegajte.

Sobota, 7. 3. Lahko se sicer razjasni nekaj, kar nas je mučilo, a v odnosih vseeno velja previdnost, saj boste gledali simpatijo skozi rožnata očala. Ne gojite pričakovanj in ostanite realni, sicer boste razočarani. Ne zapravljajte!

Nedelja, 8. 3. V ljubezni bomo stopili z oblakov na tla, kar nas lahko boli, če smo zidali gradove v oblakih, a če smo v zdravi zvezi, se ta lahko poglobi. Čez dan bomo intenzivni in čustveni. Lotite se nečesa, kar vas veseli.

Ponedeljek, 9. 3. Danes in jutri se lahko premakne kakšna zadeva, ki jo je zapletel Merkur, predvsem kar se tiče potovalnih zastojev. Okoli poldneva bo vseeno stresno, pazljivo na cesti. Zvečer je čas za kopel in meditacijo.

Torek, 10. 3. Luna v strelcu bo prinesla optimizem, Venera in Pluton strasti, ki jih uporabite v spalnici in pri vsem, pri čemer se želite premakniti naprej. Le zvečer lahko pričakujete kak komunikacijski šum in zaplet.

Sreda, 11. 3. Spodbuden, optimističen dan, ko bomo težko ostali osredotočeni na eno zadevo, želeli bomo raziskovati svet in odkrivati nove stvari. Dopoldanske ovire nas ne bodo odvrnile od ciljev in nalog.