  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Kažipot planetov: danes finančno ne tvegajte (Suzy)

Še vedno bo prevladovala počasna, pasivna ribja energija.
Simpatijo boste gledali skozi rožnata očala. FOTO: Tom Merton/getty images
Simpatijo boste gledali skozi rožnata očala. FOTO: Tom Merton/getty images
Mateja Blažič Zemljič
 6. 3. 2026 | 17:00
3:02
A+A-

Reševali bomo stvari iz preteklosti in se obračali navznoter. Čas je za duhovnost, ustvarjalnost, več bo navdiha in povečana bo intuicija, vendar še ni čas za korak naprej, doseganje novih ciljev in pomembne odločitve. Ob tem bo Venera v petek vstopila v ovna ter se med tednom povezala z Neptunom, Saturnom in Plutonom, tako se bomo veliko ukvarjali z odnosi. Upali si bomo osvajati in zapeljevati, s tem da bomo v soboto romantični, a ne najbolj realni, v nedeljo bomo stopili na realna tla, a lahko tudi poglobili odnos, nato bodo v torek prevladale strasti in je čas za skok med rjuhe. V soboto se bodo razjasnile stvari, s katerimi smo se dolgo ukvarjali. V ponedeljek opravite nujne nakupe in poti, ki ne morejo počakati na Merkurjevo direktnost. Potovalne in prometne težave se lahko v teh dneh sprostijo.

Petek, 6. 3.

Venera v ovnu nam bo vsaj malo pognala kri po žilah, da se bomo premaknili z mesta, ne samo nemočno in pasivno čakali na spremembe. Romantični bomo in hrepeneli po dvojini. Finančno ne tvegajte.

Sobota, 7. 3.

Lahko se sicer razjasni nekaj, kar nas je mučilo, a v odnosih vseeno velja previdnost, saj boste gledali simpatijo skozi rožnata očala. Ne gojite pričakovanj in ostanite realni, sicer boste razočarani. Ne zapravljajte!

Nedelja, 8. 3.

V ljubezni bomo stopili z oblakov na tla, kar nas lahko boli, če smo zidali gradove v oblakih, a če smo v zdravi zvezi, se ta lahko poglobi. Čez dan bomo intenzivni in čustveni. Lotite se nečesa, kar vas veseli.

Ponedeljek, 9. 3.

Danes in jutri se lahko premakne kakšna zadeva, ki jo je zapletel Merkur, predvsem kar se tiče potovalnih zastojev. Okoli poldneva bo vseeno stresno, pazljivo na cesti. Zvečer je čas za kopel in meditacijo.

Torek, 10. 3.

Luna v strelcu bo prinesla optimizem, Venera in Pluton strasti, ki jih uporabite v spalnici in pri vsem, pri čemer se želite premakniti naprej. Le zvečer lahko pričakujete kak komunikacijski šum in zaplet.

Sreda, 11. 3.

Spodbuden, optimističen dan, ko bomo težko ostali osredotočeni na eno zadevo, želeli bomo raziskovati svet in odkrivati nove stvari. Dopoldanske ovire nas ne bodo odvrnile od ciljev in nalog.

Četrtek, 12. 3.

Luna vstopi v resnega, prizemljenega kozoroga. Dopoldne bo naporno, več bo stiske, tesnobe, negotovosti in nemoči, zvečer pa razočaranja in zapravljanja. Pomagajte si z gibanjem, s športom.

Več iz teme

astrologijahoroskopzvezdeplanetinapoved
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Čista petka

Nove Huaweijeve slušalke freebuds pro 5 prinašajo odličen zvok, napredno odpravo hrupa, zmogljivo baterijo in napredne funkcije.
Staš Ivanc6. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Sobota bo dan za resnico, intuicijo in iskrene odnose

Astrološki utrip za soboto, 7. marca.
6. 3. 2026 | 18:00
17:36
Novice  |  Svet
TRETJA SVETOVNA VOJNA

Tudi Italija že aktivirala vojsko, odhajajo v obrambo Cipru

Francoska letalonosilka Charles de Gaulle je danes prečkala Gibraltarska vrata in vplula v Sredozemsko morje.
6. 3. 2026 | 17:36
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Spodbudimo svojo notranjo deklico

Dovolimo si preizkušati nove stvari in se veselimo preprostih trenutkov.
6. 3. 2026 | 17:15
17:00
Bulvar  |  Suzy
HOROSKOP

Kažipot planetov: danes finančno ne tvegajte (Suzy)

Še vedno bo prevladovala počasna, pasivna ribja energija.
6. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kako na nas vpliva lunin mrk

Lahko je močan, transformativen trenutek, ki spremeni tok našega življenja.
6. 3. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki