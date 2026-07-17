Kažipot planetov: danes se nam lahko porušijo načrti (Suzy)

To niso hitri premiki, ampak počasni, generacijski vplivi. Uran prinaša preboj, Neptun sanje in iluzije, Pluton globoko preobrazbo. Skupaj govorijo o času, ko se staro ruši, a novo še nima jasne oblike. Ta čas je lahko navdihujoč, a tudi zmeden. Sredi julija se v zgodbo vplete še Jupiter, ki poveča pogum, želje, ideje, pričakovanja, prinaša nenadne priložnosti in drznost, idealizem in občutek, da je mogoče skoraj vse. A tu se skriva past: ni vsaka velika vizija tudi prava pot, čeprav se bo budila želja po prebujanju. Jupiter v levu dodaja samozavest, skupaj s spremembami v kolektivnem razmišljanju, tehnologiji, duhovnosti, ustvarjalnosti in družbenih vizijah. V sredo poleg tega Sonce vstopi v leva in prinaša več veselja, samozavesti, odločnosti, kreativnosti, Merkur pa se v četrtek spet obrača v direktno smer. Z nakupi in odločitvami počakajte še nekaj dni.

Petek, 17. 7. Dopoldne bo hitro in nemirno. Načrti se nam lahko porušijo. Pazite na cesti, umirite živce. Popoldne bo prijetnejše, primerno za zmenek in čas z ljubljeno osebo, če se boste pripravljeni odtrgati od dela.

Sobota, 18. 7. Luna v devici spodbuja pridnost, trud, disciplino, ne oddiha in zabave. Že zjutraj pospravite dom in opravite nujne zadeve, nato pojdite v naravo ali na izlet z družino ali prijatelji. Ne bodite zadržani.

Nedelja, 19. 7. Mars in Saturn prinašata vzdržljivost, zato je dan primeren za hojo v hribe, seveda v dvoje, saj je Luna v tehtnici. Najbolj prijetno bo popoldne, pazite le, da ne naredite napake ali česa ne spregledate.

Ponedeljek, 20. 7. Dopoldanske slabe novice in črnogledost bo premagalo upanje. Zaposlite se, saj se boste najlaže spravili v boljše razpoloženje s fizičnim delom in aktivnostjo. Popoldne bo več napačnega razumevanja.

Torek, 21. 7. Luna bo dopoldne še v tehtnici, tako bomo iskali harmonijo in kompromise, nato vstopi v globokega škorpijona, ki bo vse jemal osebno in veliko bolj čustveno. Okoli 13. ure se lahko pojavi nekaj ovir.

Sreda, 22. 7. Sončev vstop v leva nam bo prinesel vročino, samozavest, odločnost in več veselja do življenja. Skupaj z Luno v škorpijonu bo dan odličen za zapeljevanje, posebno zvečer, ko bo čas za erotična doživetja.