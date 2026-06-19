Kažipot planetov: danes zvečer previdno na cesti! (Suzy)

Še en lahkotnejši poletni teden je pred nami, ko velja samo opozorilo, da se 29. junija Merkur obrača v retrogradno gibanje v raku, kar potegne za sabo običajne nevšečnosti, povezane s komunikacijo, razmišljanjem, načrtovanjem, potovanji, računalniki, trgovino, prometom … Zato velja ta teden rezervirati dopust in letalske karte, podpisati pogodbe ter sprejeti pomembne odločitve – torej urediti vse, kar ne bo moglo počakati do 23. julija, ko bo ponovno direkten.

V nedeljo nas čaka poletni solsticij, ki ga astrološko zaznamuje prehod Sonca v znamenje raka. To prinaša dneve, ko se bomo obrnili navznoter in se posvetili družini. Bolj kot zabave nas bodo klicala druženja s tistimi, ki so nam blizu in nam dajejo občutek varnosti. Pomembnejši aspekt tedna je trigon med Venero in Saturnom v četrtek, ki spodbuja poglabljanje ljubezni v obstoječih odnosih. Sonce in Neptun hkrati svarita pred naivnostjo, tudi pri nakupih.

Petek, 19. 6. Dan bomo začeli s samozavestno Luno v levu in spodbudno energijo za doseganje ciljev. Okoli 16.30 bo prestopila v devico in čas bo za skrb, dolžnosti in nujna opravila – npr. pospravljanje. Zvečer previdno na cesti!

Sobota, 20. 6. Luna bo ves dan v devici, tako bo prevladal občutek, da moramo pospraviti stanovanje, dokončati odprte naloge, se posvetiti urejanju vrta in okolice. V čiščenje in spravilo pridelkov vključite vso družino.

Nedelja, 21. 6. Solsticij prinaša čarobno energijo, čas je za slovo od starega in zastavljanje novih namer. Dan bo prijeten. Energični, družabni bomo, večer bo izredno prijeten, tako ga nikakor ne preživite sami doma.

Ponedeljek, 22. 6. Z Luno v tehtnici bomo iskali ravnovesje, a zjutraj bomo vseeno zmedeni in brezciljni, šele po 8. uri se bomo odločno podali v dan. Prijeten bo zgodnji večer, tako je okoli 19. ure čas za druženje in nakupovanje.

Torek, 23. 6. Luna bo še vedno v tehtnici, tako bomo usmerjeni v odnose. Marsikaj bomo pripravljeni potrpeti in sklepati kompromise za ljubi mir. Zvečer ni čas za resne pogovore in razčiščevanje, saj se ne bomo razumeli.

Sreda, 24. 6. Luna pred 9. uro vstopi v škorpijona, tako bo življenje bolj intenzivno, vse bomo jemali bolj čustveno in osebno. Popoldne nam bo vse gladko teklo, zvečer pa bomo morali opustiti nekaj, kar nam ne služi več.