Kažipot planetov: Končajte odprte zadeve in počakajte z novimi začetki (Suzy)

Vse bolj se bomo potapljali v škorpijonske čustvene globine in hoteli priti zadevam do dna, saj bosta v tem znamenju ves teden Merkur in Mars, vanj pa v sredo vstopi še Sonce. Gnale nas bodo strasti in intenzivni bomo pri vsem, česar se lotimo, le v ljubezenskih odnosih se lahko naša siceršnja brezkompromisnost umakne prilagajanju, želji o ugajanju in sklepanju kompromisov.

Torkov mlaj prinaša nove začetke, težnjo po iskanju harmonije in hrepenenje po partnerskem odnosu, a glavnino tedna ne bo šlo brez čustvenega pretiravanja, dramatiziranja in delanja iz muhe slona. V petek pazite, da ne zapravite preveč. Počakajte z nakupi in vlaganji, sicer lahko pozneje svoj podvig obžalujete. V odnosih se s škorpijonsko poudarjeno raziskovalno žilico raje prej prepričajte, kaj je resnično na stvari, preden zganjate cirkus. V ponedeljek se bodo zadeve razjasnile same od sebe.

Petek, 17. 10. Ne nakupujte, ne zapravljajte, ne igrajte iger na srečo in počakajte s finančnim vlaganjem, kar lahko pričakujete preveč, na koncu pa boste razočarani. Velikopoteznost danes ni dobra izbira, ostanite skromni.

Sobota, 18. 10. Vsaj del dneva namenite pospravljanju in pripravljanju ozimnice, saj boste z Luno v devici zadovoljni po dobro opravljenem delu. Popoldne je čas za druženje s prijatelji. Spremljali vas bosta sreča in dobra volja.

Nedelja, 19. 10. Luna bo že od jutra v tehtnici, tako bomo marsikaj potrpeli za ljubi mir ter si prizadevali ohranjati harmonijo. Večer bo prijeten in bi ga bilo smiselno preživeti na zmenku z ljubljeno osebo ali simpatijo.

Ponedeljek, 20. 10. Želeli se bomo držati nazaj, a nam bodo besede ta dan zlahka prehitro zdrsnile z jezika. Hitite počasi tudi pri športu in v prometu, sicer se lahko zgodi kakšna nezgoda. Ne prenaglite se z odločitvami.

Končajte odprte zadeve in počakajte z novimi začetki. Energije bomo imeli manj, več pa bo čustvenega pretiravanja in dramatiziranja. Zvečer boste morali spustiti nekaj, kar ni dobro za vas.

Sreda, 22. 10. Še Sonce vstopi v škorpijona, tako bomo intenzivni, globoki, zavzeti in odločni pri vsem, kar nas bo zanimalo. Čas je za uresničevanje svojih ciljev, raziskovanje, kopanje po preteklosti in skrivnostih.