Kažipot planetov: konec leta bo deloven, silvestrovo pa polno skušnjav (Suzy)

Sonce, Venera in Mars bodo v kozorogu, tako bomo gledali naprej, kovali načrte za prihodnost ter jih tudi že začeli uresničevati. Splošno vzdušje bo boljše kot pred božičem, čeprav bomo precej storilnostno in manj praznično razpoloženi. Čez vikend bomo še čustveni in občutljivi, dobro bi bilo, da si vzamemo več časa zase, za počitek, se ne naprezamo – odličen čas je za obisk toplic in duhovnost.

Petek, 26. 12. Nič se nam ne bo ljubilo, negotovi bomo, občutljivi, čustveni in utrujeni. Popoldne se izognite nakupom, saj lahko naredite napako. Večer bo zelo prijeten, preživite ga v dobri družbi ob čim dobrem.

Sobota, 27. 12. Želeli si bomo aktivnosti in dogajanja, a nas bo nekaj vleklo nazaj. Zjutraj bomo pasivni in lenobni, popoldne lahko pričakujemo preveč v odnosih in smo razočarani. Raje počivajte in se ven odpravite jutri.

Nedelja, 28. 12. Luna bo ves dan v ognjenem, aktivnem ovnu, tako bomo težko pri miru, vleklo nas bo ven, v naravo in športne dejavnosti. Večer bo prijeten in družaben. Povabite prijatelje v goste ali se z njimi dobite zunaj.

Od nedelje naprej bomo bolj energični in aktivni. Lahko se kam odpravimo in se ukvarjamo s športom. V torek nas sicer lahko preplavi črnogledost ali se soočamo z ovirami in zamudami, a naj vas to ne potre, saj zadnje dni v letu sledijo bolj živahne in družabne energije.

Ponedeljek, 29. 12. Luna bo do 13. ure še v ovnu, tako bomo zanosno opravljali svoje naloge, nato vstopi v bika in malce se bomo ustavili, prizemljili. Iskali bomo užitke in si z veseljem kaj dobrega privoščili. Pojdite v savno ali toplice.

Torek, 30. 12. Dohitele nas bodo skrbi in obveznosti. Ne pustite, da vas preplavi črnogledost. Če se soočate z ovirami, ne rinite z glavo skozi zid, ampak počakajte na ugodnejše razmere. Zjutraj je čas za šport.

Sreda, 31. 12. Luna bo do 14. ure še v uživaškem biku, tako bo ves dan v znamenju razvajanja. Okoli 11. ure bo več nemira. Ostanite mirni, pazite v prometu. Od popoldneva dalje bo Luna v družabnih, veselih dvojčkih. Idealno za zabavo!

Četrtek, 1. 1. Edino opozorilo je, da je Merkur v kvadratu z Neptunom, tako je večja možnost, da si bomo zdravili mačka. Lenobni bomo. Če se vračate domov s silvestrovanja, ohranite mirne živce, ker se lahko kaj zaplete.

Na zadnji dan v letu bo Luna sprva v biku, ki je nagnjen k užitkom, tako si že dopoldne privoščite kaj dobrega. Le okoli 11. ure hitite počasi in pazite na cesti, preostanek dneva in noči pa se prepustite uživanju v dobri družbi. Le z alkoholom previdno, saj je večja verjetnost, da se bomo zbudili z mačkom.