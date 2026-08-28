Kažipot planetov: Luninin mrk prinaša stres in preobrate, prvi šolski dan ne bo najlažji (Suzy)

Teden začenjamo z neprijetnim luninim mrkom v ribah, ki prinaša nepredvidene dogodke, nezgode, nesreče, stres in zmedo. Če vam pade na osebne planete ali kote astrološke karte, lahko pričakujete hitre preobrate in spremembe. Dovršil se bo sicer že zjutraj, a naporna, živčna energija nas bo spremljala ves dan. Pazite nase, ne lotevajte se adrenalinskih podvigov, previdno na cesti, pri športu in rokovanju z nevarnimi, predvsem vnetljivimi snovmi.

Petek, 28. 8. Stresen dan, poln nepričakovanih preobratov. Hitite počasi, odmaknite se od živčnega dogajanja, če se da. Ne prepirajte se in ne vznemirjajte. Zahtevnejša fizična opravila in nevarne podvige raje prestavite na pozneje.

Sobota, 29. 8. Dogajanje se bo umirilo, lizali si bomo rane od včerajšnjih pretresov. Luna je v ribah, kar je idealno za umik v mir, tišino, meditacijo, ustvarjanje, naravo. Ne dela posebnih aspektov, tako si privoščite počitek.

Nedelja, 30. 8. Luna v ovnu prinaša več energije in motivacije. Zjutraj in popoldne bomo težko pri miru, le okoli 11. ure nas lahko preplavi utrujenost, zmedenost, neodločnost. Kljub vmesni pasivnosti bodite čim bolj aktivni.

Ponedeljkov ponovljeni Jupitrov trigon na Saturn bo deloval predvsem v družbenem smislu, kot stabilizacija razmer na finančnih trgih.

Ponedeljek, 31. 8. Čas je, da spravite v red svoje finance in začnete varčevati. Jupiter in Saturn vam bosta pomagala pri tem. Luna v ovnu je sicer primerna za nove začetke, fizično delo, šport. Zvečer ni čas za pomembne pogovore.

Torek, 1. 9. Luna bo sprva v ovnu, tako bomo hitri, zanosni, željni novega začetka, po 10. uri vstopi v bika in nas prizemlji, da se bomo osredotočili na svoje naloge. Pocrkljajte svojega šolarja, saj energija dneva ne bo najlažja.

Sreda, 2. 9. Luna v biku prinaša več stabilnosti ter nas usmeri v premislek o financah. Kljub temu čas okoli 10. ure ni primeren za nakupe, saj lahko pretiravamo in zapravimo preveč. Dopoldne bomo aktivni in zgovorni.

Četrtek, 3. 9. Do 14. ure bo luna še v biku, kar bo dobro za opravljanje konkretnih nalog in dela, nato vstopi v razigrane dvojčke. Ne naložite si preveč obveznosti, saj boste iskali zabavo, sprostitev in druženje.

Prvi šolski dan ne bo najlažji. Luna v ovnu bo do desete ure spodbujala aktivnost, prinesla motivacijo, odločnost, nov začetek, nato vstopi v bika in prinaša več prizemljenosti in stabilnosti, vendar bo Mars v kvadratu s Saturnom, tako se bodo pojavljale tudi ovire, zamude, omejitve in ne bo vse tako gladko steklo, kot bi si želeli. Najbolje bo, da je začetek šole čim bolj lahkotno zastavljen.