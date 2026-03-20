Kažipot planetov: Merkur končno naprej, a nas čaka teden zmede, ovir in novih začetkov (Suzy)

Merkur se 20. marca obrača nazaj v direktno gibanje, a stvari ne bodo gladko stekle v istem trenutku, zato je s pomembnejšimi stvarmi smiselno počakati še nekaj dni, da planet komunikacije, trgovine in prometa pridobi hitrost – naj gre za podpisovanje pogodb, začenjanje novih projektov, večje nakupe, sprejemanje odločitev ali potovanje.

Petek, 20. 3. Sonce vstopi v ovna, Merkur se obrača nazaj direktno. Ne bo se nam sicer vse takoj sestavilo in steklo, a oba vpliva kažeta, da prihaja sveža energija in bomo počasi pripravljeni narediti korak naprej v novo.

Sobota, 21. 3. Luna zjutraj prestopi v bika, tako bomo po eni strani iskali užitke, luksuz, razvajanje, po drugi bomo energični in motivirani za izlet in športne dejavnosti. Popoldne ne vztrajajmo pri svojem, zvečer se družimo.

Nedelja, 22. 3. Luna v biku nas bo prizemljila, da bomo laže prenesli zmedo in odzemljenost Sončeve konjunkcije z Neptunom. Dan je primeren za duhovno delo, največ konkretnih nalog lahko uspešno opravite dopoldne.

Isti dan je pomladno enakonočje, ki ga zaznamuje vstop Sonca v ovna, s katerim se začne nov zodiakalni krog, astrološko novo leto. Zadišalo bo po pomladi, čeprav bomo kak dan tedna še počasnejši in bolj čustveni. Na splošno bomo imeli več moči, energije, volje in zagona, predvsem v soboto bomo energični, a hkrati Sonce v tem tednu prečka tako Neptun kot Saturn, kar nas bo malce upočasnilo in v nedeljo prinaša več utrujenosti in zmede, v sredo pa skrbi, ovir, bremen in slabih novic.

Ponedeljek, 23. 3. Več bo sprememb, stresa in kaotične energije, saj bo Lunin vstop v dvojčka pospešil dogajanje, nato se ta okoli poldneva še poveže z nemirnim Uranom. Popoldne bo bolj umirjeno in harmonično. Čas je za obiske.

Torek, 24. 3. Luna v dvojčkih bo spodbujala komunikacijo in opravljanje več reči hkrati. Okoli 14. ure bo več jeze in vznemirjenja, tako tedaj pazite na cesti in pri športu. Večer bo romantično obarvan. Izkoristite ga za zmenek.

Sreda, 25. 3. Srečevali se bomo z ovirami, zamudami, napačnim razumevanjem, črnogledostjo, občutljivostjo in občutkom nemoči. Ne pustite se težavnim vplivom, z voljo in vztrajnostjo lahko ostanete osredotočeni na svoje cilje.