Kažipot planetov: Merkur se obrača, polna luna v kozorogu (Suzy)

Čaka nas teden pestrega astrološkega dogajanja. Najprej v nedeljo Mars prestopi v dvojčka, tako bomo manj čustveno občutljivi, sramežljivi in previdni, ampak znali spretno, očarljivo in z dobro namazanim jezikom doseči svoje. Bolj neobremenjeni bomo in lahko letamo od enega cilja do drugega.

Naslednji dan, 29. junija, nas čakata Merkurjev obrat in polna luna v kozorogu. Oborožite se s potrpežljivostjo na potovanjih, ob kvarjenju tehnike, hkrati naj vas ne preseneti, če boste morali urejati poslovne in družinske zadeve iz preteklosti. Na plan lahko pridejo tudi skrivnosti, ki vam bodo prinesle težave. Popravite napake in zapirajte odprte projekte.

Zadnji dan meseca Jupiter vstopi v leva, v katerem bo približno leto dni, kar prinaša več sreče, uspeha in priložnosti ognjenim znamenjem, posebno levom, ki lahko z dodanim žarom in samozavestjo osvojijo svet.

Petek, 26. 6. Intenziven in čustven dan, ko se bomo pripravljeni boriti za svoj prav. Zvečer bo več harmonije, zato bo čas za nakup srečke in opravila, pri katerih bi vam prav prišlo malce sreče. Družite se in ne ostajajte sami doma.

Sobota, 27. 6. Luna bo v strelcu, dan bo odličen za izlete, dopust, raziskovanje in odkrivanje novih kotičkov. Bodite družabni, obdajte se s prijatelji in zajemajte življenje z veliko žlico. Opravite zadnje obveznosti pred Merkurjevim obratom.

Nedelja, 28. 6. Mars v dvojčkih nas bo pognal v akcijo, tako bomo težko pri miru, želeli se bomo gibati in biti aktivni. Jutro bo obarvano z romantiko, vzemite si čas za partnerja. Dobro se boste odrezali pri vseh podvigih.

Ponedeljek, 29. 6. Retrogradni Merkur in polna luna hkrati lahko prineseta zmedo, nejasnosti, zastoje, ovire in težave. Počasi in mirno jih rešujte, ne poglabljajte drame. Dvakrat vse preverite, zadev ne boste videli jasno.

Torek, 30. 6. Jupitrov vstop v leva bo spodbudil kreativnost in samozavest, kar bodo najbolj čutila ognjena znamenja. Luna v kozorogu bo hkrati nagovarjala poslovno žilico, a okoli 14. ure nas lahko čakajo ovire.

Sreda, 1. 7. Luna bo v kozorogu, praktični bomo in organizirani, a se nenehno soočali z zapleti in zamudami. Večja je možnost napak, zato vse dobro preverite. Ostanite skromni, ni pravi čas za vlaganje in zapravljanje.