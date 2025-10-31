  • Delo d.o.o.
PLANETI

Kažipot planetov: na pokopališču se dobro zaščitite pred neželenimi energijami (Suzy)

Polna luna v biku v sredo bo preusmerila našo pozornost na finančno področje.
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 31. 10. 2025 | 16:40
3:20
A+A-

Veliko se bo dogajalo te praznike. Najprej bomo z Luno v ribah občutljivi, čustveni, šibki in užaljeni za vsako malenkost. Na pokopališču se dobro zaščitite pred neželenimi energijami. Petek bo stresen in živčen, sobota lenobna, v nedeljo bomo v odnosih pričakovali preveč, nato bomo razočarani.

Ponedeljek je nakazan malce bolj spodbudno, z načrtovanjem lahko veliko opravimo, saj bomo imeli dovolj energije. V torek je čas za izlet, raziskovanje in širjenje obzorij, a se moramo paziti naglice, živčnosti, paziti v prometu in pri športu. Polna luna v biku v sredo bo preusmerila našo pozornost na finančno področje. Neka naložba bo obrodila rezultate. V četrtek bomo strastni, intenzivni, zapeljivi, saj Venera vstopi v škorpijona, kar izkoristite v spalnici.

Opozarjamo še, da se drug teden, 10. 11., Merkur obrne v retrogradno gibanje. Vse nujne stvari opravite prej!

Petek, 31. 10.

Prva polovica dneva bo nemirna. Že zjutraj se bomo jezili in delovali pregrobo, na silo. Okoli 13. ure je več možnosti nesreč, zvečer več nesporazumov. Pazite v prometu, ker bo noro! Popoldne bomo občutljivi.

Sobota, 1. 11.

Miren dan z Luno v ribah, ki ga, če se le da, izkoristite za počitek in poglabljanje vase. Ne bo vam ugajalo biti med ljudmi, zato si ne naročite obiskov. Ker boste čustveno ranljivi, se na grobovih zaščitite.

Nedelja, 2. 11.

Dopoldne bomo še lenobni in zaskrbljeni, po 16.30, ko Luna vstopi v ognjenega ovna, pa bomo imeli več energije in volje za obiske, (fizično) delo, šport, druženje. V odnosih znižajte pričakovanja, da ne boste razočarani.

Ponedeljek, 3. 11.

Zelo konstruktiven dan, ko bomo imeli voljo in motivacijo poriniti stvari naprej in se lotiti svojih ciljev. S pravo vizijo za prihodnost bodo tudi vaši trenutni koraki uspešnejši ter vodili v pravo smer. Čas je za šport.

Torek, 4. 11.

Mars v strelcu bo sicer prinesel več volje po odkrivanju novega ter več avanturističnega duha, a danes še počakajte s podvigi, saj je večja možnost nezgod. Dopoldne lahko pretiravamo, zvečer naletimo na ovire.

Sreda, 5. 11.

Polna luna v biku poudarja finančno področje, tako bomo delali obračune svojega poslovanja. Čas je, da se bolje zavedate svoje vrednosti ter si znate postaviti pravo ceno. Danes ne pozabite na razvajanje!

Četrtek, 6. 11.

Intenziven in strasten dan, ko bomo tako odločno dosegali cilje kot izkoristili seksualno energijo v spalnici. Veliko lahko opravite, se popoldne družite, le pri svojem prav ne vztrajajte za vsako ceno.

