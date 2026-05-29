ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: na ta dan bo večja možnost prevar, napak in netransparentnosti (Suzy)

Do torka bo več lahkotne pomladne energije. Iskali bomo zabavo, nova doživetja, se družili, vodila nas bo radovednost.
Ponedeljkova polna luna bo v strelcu. FOTO: Chayanan/Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 29. 5. 2026 | 17:00
3:14
A+A-

V nov teden nas bo pospremila ponedeljkova polna luna v strelcu, ki prinaša več optimizma, pogleda naprej, usmerjenosti v prihodnost. Z Marsom na vrhu 10. hiše naznanja tudi, da se politične bitke še ne bodo končale in bo še nekaj merjenja mišic, kljub temu pa prihajajo spremembe na vseh področjih. Do torka bo več lahkotne pomladne energije. Iskali bomo zabavo, nova doživetja, se družili, vodila nas bo radovednost. Po tem se lahko z Merkurjevim prestopom v raka nekoliko omehčamo ter bolj čustveno gledamo na svet. Bolj kot glasne množice nam bodo ugajala mirna, a čustveno globoka srečanja z najbližjimi.

Poslovno bomo še vedno vztrajni, največ resnosti, odgovornosti in poslovne drže bomo pokazali v torek, medtem ko se v sredo izogibajte odločitvam in pomembnim potezam, saj je večja možnost prevar, napak in netransparentnosti. Zasebno ne nasedajte lažem, leporečenju in ne posojajte denarja.

Petek, 29. maj

Intenzivni, prodorni, globoko čustveni bomo, čeprav se nam bo dogajalo bolj malo. Posvetite se svojim hobijem, partnerju, vsemu, kar vas strastno potegne. Ni čas za začenjanje česa novega.

Sobota, 30. maj

Luna bo nekaj do 15. ure še v škorpijonu, nato prestopi v odprtega strelca in nam odvzame nekaj resnosti in teže. Odpravite se na izlet, a okoli 18. ure pazite pri športu in na cesti. V zraku bo nemir.

Nedelja, 31. maj

Polna luna se dovrši že dopoldne, tako se pozneje energija sprosti in dan je odličen za potepanje, odkrivanje novih obzorij. Okoli 15. ure bomo najbolj zbrani, če je treba, takrat zavihajmo rokave.

Ponedeljek, 1. junij

Merkurjev vstop v raka bomo čutili, kot da gledamo na svet veliko bolj čustveno, iščemo stike z ljudmi, ki so nam blizu, s katerimi se lahko pogovarjamo o osebnih stvareh, ki nas skelijo. Čas je za obisk prijatelja.

Torek, 2. junij

Luna v kozorogu in Sonce, povezano s Saturnom, prebujata našo poslovno žilico, tako je dan kot nalašč za karierne premike. Le okoli 11. ure se ne dogovarjajte, saj bo večja možnost zavajanja in nerazumevanja.

Sreda, 3. junij

Še en dan, ko je dobro, da smo previdni v komunikaciji in pri sprejemanju odločitev. Nekdo nas lahko vleče za nos. Ne posojajte denarja in ne nasedajte sladkim besedam. Počakajte z nakupi in zmenki.

Četrtek, 4. junij

Dopoldne je čas za zaključevanje službenih projektov, nato Luna malce pred 16. uro vstopi v svobodomiselnega vodnarja, tako bomo želeli samo čim prej zaključiti delo in se družiti s prijatelji.

ASTROLOGIJA

