Kažipot planetov: nadaljujejo se intenzivni dnevi (Suzy)

Venera retrogradna v škorpijonu, znamenju globine, strasti, razčiščevanja. Počakajte s finančnim vlaganjem, večjimi nakupi, lepotnimi tretmaji. Ker se ji 24. 10. v tem znamenju pridružuje še retrogradni Merkur, lahko pričakujemo, da bomo šli še globlje ter predelovali pretekle zgodbe, ki nas še vedno skelijo. Hkrati bi bilo dobro ta teden opraviti vse, kar se lahko zapleta v obdobju, ko potuje planet komunikacije, trgovine, prometa, turizma, izobraževanja, gibanja navidezno nazaj.

V petek bo čas za osredotočeno delo, ki zahteva vztrajnost, zbranost in disciplino. Marsikaj lahko premaknemo naprej. V torek lahko v odnosih pridejo na plan nezdrave strasti, ljubosumje, ihta, posesivnost in maščevalnost. Pazite nase, ne hodite na nevarne kraje z neznanimi ljudmi, saj aspekt povezujemo tudi z nasilnimi odnosi.

Petek, 16. 10. Čeprav vas bo Luna v strelcu klicala v naravo in k druženju, se splača izkoristiti energijo za delo, ki zahteva trud in smo ga odrivali vstran. Okoli 20. ure bomo čustveno občutljivi. Ne posegajte po opojnih snoveh.

Sobota, 17. 10. Luna v kozorogu nas bo spodbujala k delu, redu, organizaciji, čeprav je vikend. Dopoldne smo lahko prestrogi do sebe ali izvemo slabo novico, ki prinaša občutek nemoči in tesnobe. Predihajte ga, minilo bo.

Nedelja, 18. 10. Luna bo do večera v kozorogu, tako se ne bomo zadovoljili z vikendom brez načrtov, ampak želeli kljub manjšim oviram kaj opraviti in premakniti. Vseeno poskrbite tudi za počitek in se ne ženite samo za svojimi cilji.

Ponedeljek, 19. 10. Luna v vodnarju prinaša lahkotnejšo, neobremenjeno energijo. Dopoldne bomo odločni in učinkoviti, a pazimo, da v odnosih ne bomo preveč kruti. Ne zapletajte se z neznanci, ne borite se za prevlado in svoj prav.

Torek, 20. 10. Nevarne energije bodo v zraku, spodbujale bodo nasilje in nezdrave strasti, zato počakajte z zmenki na slepo in se izogibajte nevarnim situacijam. Zvečer se ne bomo razumeli, ni pravi čas za bližino in pogovore.

Sreda, 21. 10. Dopoldne bo Luna v odprtem vodnarju, prinašala veliko zanimivih idej in volje za doseganje ciljev, nato prestopi v pasivne, občutljive ribe in obrnili se bomo navznoter. Zvečer bo več lepih trenutkov v dvoje.