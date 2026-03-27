Kažipot planetov: ne bomo preveč družabni (Suzy)

Zdaj že direkten Merkur bo sicer še vedno v ribah, tako bomo obrnjeni navznoter in ne preveč družabni, tudi Mars bo še vedno v tem znamenju, tako ne bomo imeli dovolj volje za začenjanje česarkoli novega. Raje se bomo prepuščali in šli s tokom, kot da bi se borili in tekmovali z drugimi. Venera v biku bo od ponedeljka naprej spodbudila našo nečimrnost. Čas je za obisk frizerja, kozmetičarke, nakup oblačil. Hkrati se bomo precej ukvarjali s finančnim področjem in si želeli privoščiti tudi kaj dražjega, se razvajati s hrano, pijačo ali masažo. Sredina polna luna v tehtnici prinaša nekaj ovir in pretresov. Iskali bomo ravnovesje in harmonijo, a zaradi zunanjih turbulenc, hitrih sprememb, neželene preobrazbe in omejitev bomo stisnjeni v kot. Volitve znajo prinesti preobrat, ki bo marsikomu stresel tla pod nogami in prinesel nemir.

Petek, 27. 3. Zjutraj počakajte z nakupi, ker boste lahko razočarani. Enako velja za finančna vlaganja. Luna bo popoldne v levu, samozavestni in kreativni bomo. Zvečer se odpravite na duhovno delavnico ali družabno prireditev.

Sobota, 28. 3. Vztrajno in odločno si bomo tlakovali temelje za naprej, naj bo v odnosih ali na drugih področjih. Luna v levu nas bo spodbujala k temu, da zasijemo s svojimi talenti in žanjemo občudovanje in pohvale.

Nedelja, 29. 3. Luna v levu do večera ne dela posebnih aspektov. Pazite, da vas ne vodi ego. Zvečer bodite previdni na cesti in pri športu. Večja je možnost nezgod. Raje izkoristite večerne ure za zmenek in romantiko.

Ponedeljek, 30. 3. Venera v biku bo spodbujala zapravljivost, želeli se bomo razvajati in vlagati vase in svoje zadovoljstvo. Zvečer je večja možnost, da se ne bomo dobro razumeli. Čas ni primeren za dogovore in razčiščevanje.

Torek, 31. 3. Luna v devici bo spodbujala pridnost, delavnost in organiziranost, tako lahko danes marsikaj spravimo v red. Okoli 15. ure bo v opoziciji z Marsom. Več bo jeze in razburjenja. Ne zapletajte se v spore in prepire.

Sreda, 1. 4. Luna v tehtnici bo polna šele zvečer, tako se bo napetost čez dan stopnjevala. Več bo ovir, strahov, težkih preizkušenj, nemira in šokov, povrhu še čustvenega pretiravanja. Težko bomo ohranili ravnovesje.