Kažipot planetov: Ne delujte z jezo, ne bodite ljubosumni (Suzy)

Čeprav je globoka in intenzivna čustvena transformacija za nami, še nismo povsem 'na brezskrbni strani', saj nas 17. 2. čaka sončni mrk v vodnarju, ki ga tisti, ki se jim dotakne pomembnih točk natalne karte, že čutijo kot nepričakovane spremembe in rušenje. Spustite, kar odnaša mrk, saj vas želi prestaviti na boljše mesto, v boljše pogoje, boljši odnos … V petek Merkur vstopi v ribi, v torek se mu v njih pridruži še Venera. Veliko bolj nežni, občutljivi, ustvarjalni, intuitivni bomo, obrnili se bomo navznoter, a nas bo tudi hitreje vse prizadelo. V ljubezni bomo zasanjano hrepeneli po sorodni duši. Ne bomo sicer preveč učinkoviti in realni, a navdih nas lahko vodi pri kreativnih projektih. Odnosi bodo najbolj na udaru v nedeljo, ko bo več prepirov, trhla razmerja se lahko tudi razdrejo. Istočasno velja opozorilo na finančnem področju – ta dan ni primeren za vlaganje denarja in različne naložbe. Počakajte tudi z nakupovanjem in lepotnimi posegi.

Petek, 6. 2. Merkur v ribah nas bo omehčal, kar ne bo najboljše za poslovno področje, ker bomo bolj sočutni, ne dovolj ostri. Zjutraj bomo imeli še dovolj energije, proti večeru pa bo več drame in čustvenega pretiravanja.

Sobota, 7. 2. Luna bo v tehtnici, iskali bomo ravnovesje v odnosih. Najbolj se lahko s partnerjem povežete okoli 13. ure. Odpravita se kam na kosilo. Zvečer bo čas za zaupne pogovore, po 20. uri tudi za strasti, saj Luna vstopi v škorpijona.

Nedelja, 8. 2. V odnosih bo več vznemirjenja, hitrih sprememb, neljubih presenečenj in prepirov. Ne delujte z jezo, ne bodite ljubosumni, maščevalni in posesivni. Posebno zvečer greste lahko predaleč. Razmerje se lahko tudi konča.

Ponedeljek, 9. 2. Še vedno bomo intenzivni, se strastno lotevali svojih ciljev in jemali vse osebno. Izzive, ki se lahko pojavijo okoli 14. ure, premagujte taktično, ne na silo. Najdite zdrav način, da se razbremenite svojih frustracij.

Torek, 10. 2. Venera vstopi v ribi, razneženi bomo in iskali idealno ljubezen. Prevelika pričakovanja nas lahko zjutraj vodijo v razočaranje. Zvečer ničesar ne razčiščujte, saj ne boste razumeli drugih in boste bolj zamerljivi.

Sreda, 11. 2. Luna v optimističnem strelcu bo dvignila energijo iz temačnih globin zadnjih dni. Dan bo odličen za izlet, raziskovanje, pridobivanje novih izkušenj … Največ energije bomo imeli okoli 14. ure, tedaj je čas za šport.