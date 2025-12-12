  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Kažipot planetov: Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek (Suzy)

Občutek skrbi, obremenjenosti, oviranosti, teže nas bo spremljal ves dan. Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek ter ne rinite z glavo skozi zid. Razbremenite se s športom.
FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
Mateja Blažič
 12. 12. 2025 | 17:00
3:34
A+A-

Čim prej opravite božične nakupe in se družite s sodelavci, znanci in prijatelji, saj bo letos prva polovica decembra veliko prijetnejša kot druga, marsikdo se bo soočal s težkimi preizkušnjami in mu ne bo kaj dosti do veseljačenja in praznovanja.

Občutek skrbi, obremenjenosti, oviranosti, teže nas bo spremljal ves dan. Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek ter ne rinite z glavo skozi zid. Razbremenite se s športom.

Že proti koncu tega tedna se bodo začele zgoščati skrbi, bolj obremenjeni bomo, po ponedeljku, ko Mars vstopi v kozoroga, bomo ambiciozni in si želeli čim več opraviti. V soboto izkoristite svojo moč prepričevanja in partnerju predstavite svoje zamisli. V nedeljo bodo vaši cilji nerealni, zgubljali boste energijo po nepotrebnem ali živeli v iluzijah, zato je bolje, da počivate in se ne lotite ničesar pomembnega. Odločajte se po pameti, ne po občutku.

V torek bomo utrujeni, obremenjeni, dosežejo nas lahko slabe novice, razsajali bodo virusi. Ne nalagajte si preveč dela, ne rinite z glavo skozi zid, ampak opravite samo nujne obveznosti in pazite nase. Nič ne bo narobe, če pred prazniki ne bo obkljukano vse, kar ste si zamislili. 

Petek, x. x.

Petek, 12. 12.

Naporen dan. Zjutraj bomo tesnobni in zaskrbljeni, nato z jezo reagirali na vse, kar nam ne bo všeč. Pazite na cesti! Umirite živce. Popoldne ne rešujte težav z alkoholom. Zvečer bo napetost popustila.

Sobota, 13. 12.

Luna v tehtnici nas bo spodbudila k iskanju harmonije in srednje poti. Odločno se bomo zavzemali za tisto, kar si želimo. Čas je primeren za nakupe, saj boste ohranili trezno glavo in zmernost pri izbiranju.

Nedelja, 14. 12.

Luna bo v tehtnici, a zaradi Marsovega kvadrata z Neptunom bomo lenobni ter kovali neuresničljive načrte. Najbolje bi bilo, da si vzamete dan zase, za počitek in duhovnost. Zvečer ne pretiravajte
z dobrotami.

Ponedeljek, 15. 12.

Mars v kozorogu bo podžgal našo ambicioznost in od veselega decembra se bomo preusmerili k uresničevanju poslovnih ciljev. Luna bo v škorpijonu, tako bomo intenzivni, strastni in se ne bomo predali.

Sreda, 17. 12.

Do popoldneva bomo že čustveni in odločni. Zjutraj bomo disciplinirani in delali red, okoli 14. ure se izogibajte impulzivnosti in pazite na cesti. Popoldne bo pravljično, čas je, da začnete praznično druženje.

Četrtek, 18. 12.

Luna v strelcu bo spodbujala optimizem. Odličen čas je za nakupe, druženje, uživanje v veselem decembru. Že dopoldne lahko začnete, če vam urnik to dopušča. Veselite se, pozneje bo manj možnosti za to.

Več iz teme

kažipot planetovSuzynapovedastro
ZADNJE NOVICE
17:13
Šport  |  Tekme
KLINGENTHAL

Nika Prevc odlična druga, ena stvar na tekmi pa je ne more razveseliti

Nika Prevc je bila druga na tekmi svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Pred njo je bila njena velika tekmica Japonka Nozomi Maruyama.
12. 12. 2025 | 17:13
17:00
Novice  |  Slovenija
OBA ZASLIŠANA

Možina in Makarovič stopila pred sodnika, umetnica ni izključila sodne poti vse do Evropskega sodišča

Spor je nastal zaradi satirične pesmi Utrip laži. Predvidoma se bo glavna obravnava pred sodiščem nadaljevala marca prihodnje leto.
12. 12. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek (Suzy)

Občutek skrbi, obremenjenosti, oviranosti, teže nas bo spremljal ves dan. Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek ter ne rinite z glavo skozi zid. Razbremenite se s športom.
Mateja Blažič12. 12. 2025 | 17:00
16:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREOBRAT

Po šokantni vesti, da je Sabrijan Jurkovič na prostosti, so se oglasili s tožilstva: »Četudi so pričakovanja javnosti drugačna ...«

Tožilstvo je organ pregona in kot tako pri svojem delu vezano na ugotovitve policije v kazenski ovadbi, so med drugim navedli.
12. 12. 2025 | 16:59
16:58
Lifestyle  |  Izlet
PUSTI GRAD

Naš predlog za izlet: Opusteli grad na strmem pobočju nad Šoštanjem (FOTO)

Iz Šoštanja do Pustega gradu je nekaj deset minut hoje, z njegovega dvorišča je lep razgled na pokrajino, ki je nekdanji lastniki ne bi prepoznali.
12. 12. 2025 | 16:58
16:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO INCIDENTU

Tito ima spet glavo, velenjska občina bo od Pačnika terjala odškodnino

Miroslav Pačnik medtem od župana Petra Dermola preko odvetnika zahteva opravičilo.
12. 12. 2025 | 16:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki