Kažipot planetov: Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek (Suzy)

Čim prej opravite božične nakupe in se družite s sodelavci, znanci in prijatelji, saj bo letos prva polovica decembra veliko prijetnejša kot druga, marsikdo se bo soočal s težkimi preizkušnjami in mu ne bo kaj dosti do veseljačenja in praznovanja.

Občutek skrbi, obremenjenosti, oviranosti, teže nas bo spremljal ves dan. Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek ter ne rinite z glavo skozi zid. Razbremenite se s športom.

Že proti koncu tega tedna se bodo začele zgoščati skrbi, bolj obremenjeni bomo, po ponedeljku, ko Mars vstopi v kozoroga, bomo ambiciozni in si želeli čim več opraviti. V soboto izkoristite svojo moč prepričevanja in partnerju predstavite svoje zamisli. V nedeljo bodo vaši cilji nerealni, zgubljali boste energijo po nepotrebnem ali živeli v iluzijah, zato je bolje, da počivate in se ne lotite ničesar pomembnega. Odločajte se po pameti, ne po občutku.

V torek bomo utrujeni, obremenjeni, dosežejo nas lahko slabe novice, razsajali bodo virusi. Ne nalagajte si preveč dela, ne rinite z glavo skozi zid, ampak opravite samo nujne obveznosti in pazite nase. Nič ne bo narobe, če pred prazniki ne bo obkljukano vse, kar ste si zamislili.

Petek, x. x. Petek, 12. 12. Naporen dan. Zjutraj bomo tesnobni in zaskrbljeni, nato z jezo reagirali na vse, kar nam ne bo všeč. Pazite na cesti! Umirite živce. Popoldne ne rešujte težav z alkoholom. Zvečer bo napetost popustila.

Sobota, 13. 12. Luna v tehtnici nas bo spodbudila k iskanju harmonije in srednje poti. Odločno se bomo zavzemali za tisto, kar si želimo. Čas je primeren za nakupe, saj boste ohranili trezno glavo in zmernost pri izbiranju.

Nedelja, 14. 12. Luna bo v tehtnici, a zaradi Marsovega kvadrata z Neptunom bomo lenobni ter kovali neuresničljive načrte. Najbolje bi bilo, da si vzamete dan zase, za počitek in duhovnost. Zvečer ne pretiravajte

z dobrotami.

Ponedeljek, 15. 12. Mars v kozorogu bo podžgal našo ambicioznost in od veselega decembra se bomo preusmerili k uresničevanju poslovnih ciljev. Luna bo v škorpijonu, tako bomo intenzivni, strastni in se ne bomo predali.

Sreda, 17. 12. Do popoldneva bomo že čustveni in odločni. Zjutraj bomo disciplinirani in delali red, okoli 14. ure se izogibajte impulzivnosti in pazite na cesti. Popoldne bo pravljično, čas je, da začnete praznično druženje.