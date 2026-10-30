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Kažipot planetov: Ne hitite, umirite se! (Suzy)

Vračali se bomo k temam iz preteklosti, vse jemali osebno in intenzivno doživljali.
Pazite nase pri športu, na cesti. FOTO: Shalunts/Getty Images
Pazite nase pri športu, na cesti. FOTO: Shalunts/Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 30. 10. 2026 | 17:00
3:21
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Škorpijonovo obdobje je namenjeno poglabljanju vase, delu s svojimi sencami, ob dnevu mrtvih tudi spominu na prednike in ozaveščanju bolečine in žalosti, ki jo je morda še pustil v nas njihov odhod. Venera se je na svoji poti nazaj sicer vrnila v tehtnico, tako se bomo harmonično povezovali z bližnjimi, tudi ob obisku grobov.

Najbolj napet dan tedna bo sicer petek, ko je večja možnost prepirov, prehitrih odzivov, besed, nezgod, poškodb, težav v prometu. Prehitri bomo tako mi kot drugi, hkrati bomo zaradi Lune v raku preobčutljivi in čustveni. Z drugim tednom bomo pridno zavihali rokave in se lotili dela. Najboljša bo sreda, ko nas bo spremljala sreča v odnosih, pri nujnih nakupih, na potovanjih, pri finančnih transakcijah in lepotnih tretmajih, ki jih bomo opravili kljub venerini retrogradnosti. Isti dan se nam lahko razjasni nekaj, o čemer smo dolgo razmišljali in nas je obremenjevalo.

Petek, 30. 10.

Hiter, nemiren dan, ko bomo sami kolerični in takoj skočili v zrak, ko se bomo čutili ogrožene, po drugi strani bodo taki tudi drugi. Pazite nase pri športu, na cesti. Pazite, kaj rečete in počnete. Ne hitite, umirite se!

Sobota, 31. 10.

Še en dan z Luno v čustvenem raku, tako bomo še vedno občutljivi, a malce manj vzkipljivi. Dan bo prijeten in je odličen za družinska srečanja, le večer bo naporen. Lahko smo črnogledi ob slabih novicah.

Nedelja, 1. 11.

Luna že zjutraj vstopi v leva, kar bo prineslo novo energijo. Odločni bomo in zagreti ter imeli veliko dobrih idej. Pojdite v naravo, na izlet, družite se. Zvečer lahko nadoknadite službene zaostanke in delo.

Ponedeljek, 2. 11.

Zjutraj lahko pride do več komunikacijskih šumov, zato ne sestankujte in se ne odločajte. Okoli 15. ure bomo najbolj energični in motivirani za akcijo, delo, šport. Večer bo izredno prijeten, pojdite v družbo.

Torek, 3. 11.

Že zjutraj vstopi Luna v pridno in delavno devico. Do poznega popoldneva ne dela posebnih aspektov, tako je čas za rutinsko delo in opravke. Okoli 17. ure bo v kvadratu z Uranom. Previdno na cesti, pri športu …

Sreda, 4. 11.

Najlepši dan tedna. Res je, da bomo natančni, redoljubni, zavihali rokave, a nas bo spremljala sreča tako pri delu kot v odnosih. Dobili bomo še zadnji košček sestavljanke v zadevi, o kateri smo dolgo tuhtali.

Četrtek, 5. 11.

Luna bo do malce pred 16. uro še v organizirani devici, nato vstopi v tehtnico in preusmeri pozornost na odnose. Dopoldne bomo zmedeni in sanjavi, zvečer konstruktivni in odločni, polni novih zamisli in rešitev.

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