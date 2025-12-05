Kažipot planetov: nič nas ne bo ustavilo (Suzy)

Odprti bomo, optimistični in dobrovoljni, gledali naprej in delali nove načrte, se družili, odkrivali nove stvari, nič nas ne bo ustavilo. Merkur bo delal pretežno harmonične aspekte, tako je to tudi teden, ko se lahko brez skrbi lotimo vseh projektov, s katerimi smo prej odlašali zaradi njegove retrogradnosti. Čas je odličen za nakupe – čeprav pazite, da ne boste preveč megalomanski in imeli prevelike oči za srečevanje s prijatelji, sestanke, dogovore, odločitve, potovanja …

Sobota bo prijetna. Najbolje bo, da se odpravite na družinski izlet ali vsaj pečete piškote z otroki. V nedeljo bomo bolj delavno nastrojeni in lahko pripravimo in okrasimo dom za praznike. V ponedeljek ne rinite z glavo skozi zid, sprijaznite se s tem, da ne gre vse tako hitro, kot bi si želeli. V sredo smo lahko prehitri z besedami in dejanji, zato krotite impulzivnost. Petek bo poln navdiha in kreativnih idej. Čas je za duhovnost in sanje o prihodnosti.

Petek, 5. 12. Luna bo v dvojčkih in želeli se bomo družiti in zabavati, a do večera se energija spremeni in lahko si bomo premislili zaradi slabih novic ali utrujenosti. Ne pustite, da vas Saturn povleče v svoje resnobne globine.

Sobota, 6. 12. Prijeten in optimističen dan, odličen za nakupe in kratke izlete. Luna bo v raku, tako si bomo želeli biti obdani z najbližjimi. Če boste raje ostali doma, se domislite dejavnosti, ki bo povezala vse družinske člane.

Nedelja, 7. 12. Še en prijeten dan z Luno v čustvenem raku, z razliko, da bomo danes veliko bolj proaktivni in bomo želeli urediti zadeve, s katerimi smo odlašali. Zelo prijeten bo zgodnji večer. Povabite prijatelje na obisk.

Ponedeljek, 8. 12. Samozavesti in odločnosti nam ne bo manjkalo, a ustavljale nas bodo ovire. Zdelo se nam bo, da gremo dva koraka naprej in tri nazaj. Ne rinite z glavo skozi zid, ampak spustite in nadaljujte drugič.

Torek, 9. 12. Energičen dan z Luno v levu, ko nam bo uspelo vse, česar se bomo lotili. Dopoldne bomo najbolj zanosni in energični, zvečer bomo težko zaspali, zato bi bilo dobro, da se prej lotimo telesne vadbe.

Sreda, 10. 12. Luna že zjutraj vstopi v devico, tako se bomo prisiljeni osredotočiti na svoje obveznosti in opravke. Ne pričakujte, da bo šlo vse po načrtih, nepričakovane spremembe bodo motile vaš ritem. Bodite prilagodljivi.