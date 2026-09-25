Kažipot planetov: Od lenobnega petka do odločnega ponedeljka (Suzy)

Čas je, da svoje ustvarjalne projekte pripeljemo do konca ter duhovne prakse in preboji, s katerimi smo se ukvarjali zadnje tedne, prinesejo konkretne rezultate. Petek, ko bomo pasivni, utrujeni in lenobni, in sobota naj bosta namenjena zaključevanju in spuščanju. Čeprav bomo imeli čez vikend veliko volje in zanosa, je modro še malce premisliti o svojih nadaljnjih ciljih in podvigih, preden jih začnemo uresničevati. Koristil nam bo šport, saj nam bo zbistril glavo.

Od ponedeljka naprej nas ne bo nič več ustavilo. Mars vstopi v leva in želeli se bomo uveljaviti s svojimi dosežki in sposobnostmi. Želeli bomo biti videni, cenjeni in občudovani. Hkrati v sredo Merkur vstopi v škorpijona, tako ne bomo več uvidevni, taktni in zadržani, ampak želeli priti zadevam do dna, razčistiti in reči bobu bob. Odločni in aktivni bomo ter pripravljeni narediti spremembe, ki jih potrebujemo.

Petek, 25. 9. Luna je v ribah, smo pred polno luno, Sonce je v opoziciji z Neptunom. Nič se nam ne bo ljubilo, neučinkoviti bomo. Najbolje bo, da si vzamemo dopust, se udeležimo duhovne delavnice, ustvarjamo, plavamo …

Sobota, 26. 9. Luna vstopi v ovna, Sonce se poveže s Plutonom, a ker bo polna luna, ni čas za začenjanje česarkoli novega. Dopoldne se lotimo fizičnega dela, popoldne spuščajmo in se umirjajmo.

Nedelja, 27. 9. Luna v ovnu nas bo gnala v akcijo, gibanje, šport, a zjutraj lahko naletimo na ovire. Črnogledi bomo in zaskrbljeni. Ne zadajmo si preveč nalog hkrati, poslušajmo sebe. Šele zvečer bomo bolj dobrovoljni in odprti za druženje.

Ponedeljek, 28. 9. Odločneje bomo delali spremembe in se neustrašno zagnali v uresničevanje ciljev. Ne bo nas zmotilo, če se nam bodo načrti spreminjali. Okoli poldneva previdno v komunikaciji, popoldne ne delajte ničesar na silo.

Torek, 29. 9. Rutinski dan s stabilnejšo Luno v biku. Umirili se bomo po pompoznem začetku tedna, razmišljali o svojem finančnem stanju in si privoščili kaj dobrega za dušo. Z lepotnimi tretmaji dopoldne počakajte.

Sreda, 30. 9. Intenzivni bomo, odločni in prepričani v svoj prav. Nihče nas ne bo mogel premakniti, ko se bomo o nečem odločili. Šele po 18.30 bo energija lahkotnejša, nam pa malo bolj vseeno za vse. Čas bo za druženje.