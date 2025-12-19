Kažipot planetov: pazite na zdravje, je več prehladnih in viroznih obolenj (Suzy)

Veselo vzdušje bodo motile skrbi, obveznosti, tesnobnost, črnogledost, previdnost in zadržanost. Zdelo se nam bo, da ni pravega prazničnega vzdušja ali da nam ves čas nekaj preprečuje, da bi uživali v njem. Pazite tudi na zdravje, saj bo več prehladnih in viroznih obolenj. V noči na soboto bo mlaj v strelcu, ki sicer prinaša nekaj odprtosti in optimizma, a ker je v kvadratu s Saturnom in Neptunom, se ne bomo mogli zares sprostiti in odklopiti ali si bomo risali pravljične, a nerealne predstave. Morda nas bo žalostilo, ker si ne bomo mogli privoščiti praznikov, kot si jih želimo.

V soboto počivajmo, več bo možnosti, da zbolimo, v nedeljo se nam bo zdelo, da se partner hladno oddaljuje od nas. Na sveti večer lahko pričakujemo preveč in smo razočarani, veliko možnosti je tudi, da zvečer ne bo šlo vse po načrtih in bodo gostje zadnji hip odpovedali prihod. Sam božični dan bo veliko prijetnejši, zato načrtujte praznovanje raje takrat.

Petek, 19. 12. Želeli si bomo uživati v prazničnih radostih, a nam bo Saturn prekrižal načrte – s skrbmi, boleznijo, obveznostmi ali črnogledostjo. Ne pustite si zagreniti razpoloženja. Ostanite doma in si spočijte.

Sobota, 20. 12. Utrujeni bomo, imeli visoka pričakovanja, ki bodo vodila v razočaranja, večja možnost je, da nas v posteljo položi bolezen. Še največ energije bomo imeli popoldne, tedaj se lotite nujnih obveznosti.

Nedelja, 21. 12. Sončev vstop v kozoroga bo prinesel občutek najtemnejše noči, obrnili se bomo vase in se osredotočili na svoje cilje in naloge. Če vas bo skelel partnerjev odmik, ne skrbite, vpliv je začasen, obremenjen je s svojimi stvarmi.

Ponedeljek, 22. 12. Dopoldne bomo učinkoviti in storilnostno naravnani. Veliko lahko opravimo, zato zavihajte rokave. Popoldne bo prijetno. Luna malo pred 17. uro vstopi v družabnega vodnarja. Čas je za obisk prazničnih stojnic.

Torek, 23. 12. Luna bo ves dan v vodnarju, a ne dela posebnih aspektov. Čas je za rutinsko delo in opravljanje zadnjih obveznosti pred prazniki. Hitri in iznajdljivi bomo. Ostanite mirni in se boste izognili stresu.

Luna v kozorogu bo spodbudila zadržanost, njen kvadrat z Neptunom bo prinesel prevelika pričakovanja, ki vodijo v razočaranja. Večer bo živčen, nemiren, načrti se lahko spreminjajo, več bo prepirov in pričkanja.