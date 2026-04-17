Kažipot planetov: Petkov mlaj odpira nova vrata, a stari pretresi še niso mimo (Suzy)

Petkov mlaj prinaša nove začetke, nove ideje in zamisli, svežo pomladno energijo. Toda čeprav si bomo želeli naprej, v novo, nas bodo še malce ustavljali popotresni sunki dogodkov iz preteklosti, saj Merkur in Mars prečkata že dovršeno konjunkcijo Saturna in Neptuna. Razburljivo bo na družbeni ravni, več je lahko ovir, nemoči in agresije. Ostanite močni v svojem notranjem stebru in ne pustite, da vas zamajejo zunanje okoliščine. Največ občutka oviranosti in zvezanih rok bomo imeli v nedeljo in ponedeljek.

Petek, 17. 4. Mlaj v ovnu nas žene naprej. Ne bomo več želeli stati na mestu, ampak uvajati spremembe, se osvoboditi vsega, kar nam ne služi več. Uporabite energijo za šport in premike, na katere ste dolgo čakali, a morda odlašali z njimi.

Sobota, 18. 4. Odločni bomo in se zavzemali za tisto, kar nam veliko pomeni. Luna v biku bo spodbujala razvajanje in uživanje, zato naj izletu sledi dobro kosilo ali kakšna masaža. Zelo prijeten bo večer. Ne ostajajte doma, pojdite na obisk.

Nedelja, 19. 4. Luni se bo v biku pridružilo še Sonce, tako si bomo želeli kaj dobrega privoščiti in se pocrkljati, vendar nam bodo okoliščine to preprečevale. Jutro bo razmeroma prijetno, večer pa prinaša več stresa in nepredvidenih dogodkov.

Sonce v nedeljo vstopi v bika, kar prinaša več stabilnosti, resnosti, prizemljenosti, a tudi nagnjenosti k iskanju razvajanja in užitkov. Bolj bomo usmerjeni na materialno področje.

Ponedeljek, 20. 4. Pazite se ljudi, ki se delajo lepe, a v resnici želijo manipulirati z vami. Sladke besede naj bodo znak za alarm. Najbolje bo, da se usmerite v delo, saj ne boste mogli tako hitro dosegati svojih ciljev, kot si želite. Samo vztrajno naprej!

Torek, 21. 4. Luna v dvojčkih nam bo do 17. ure prinašala več lahkotnosti, da bomo znali marsikaj vreči čez ramo. Po tem vstopi v raka, tako bomo bolj čustveni in občutljivi. Večer bo prijeten in odličen za družinsko srečanje ali obisk prijateljev.

Sreda, 22. 4. Naporen dan. Luna v raku nas bo naredila čustveno bolj ranljive, ovire, tesnoba, slabe novice in črne misli, ki se bodo nizale čez dan, nam bodo prišle do živega. Ni čas za dogovarjanje, sestanke, nakupe in pomembne odločitve.

V četrtek bo živahno v odnosih, lahko nas čakajo ljubezenska presenečenja, preobrati, celo ljubezen na prvi pogled. Le v zvezah, ki so sicer na trhlih temeljih, se lahko še malce bolj zatrese in celo poči.