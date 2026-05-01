Kažipot planetov: petkova polna luna kaže, da se bomo morali nečemu odpovedati (Suzy)

Čeprav nam pomladnega zanosa in energije ne bo manjkalo ter se bomo zlahka lotevali športnih aktivnosti in fizičnega dela, si bomo po drugi strani s Soncem v biku, ki se mu v nedeljo v istem znamenju pridruži še Merkur, želeli tudi kaj privoščiti, se razvajati in uživati. Čas je, da se nagradite za trud – s kozmetičnim tretmajem, nakupi, dražjo večerjo ali oddihom v dvoje.

Petkova polna luna kaže, da se bomo morali nečemu odpovedati. Čustveno bomo zelo intenzivni. Usmerjeni bomo v odnose in širjenje obzorij. Veliko bomo razmišljali tudi o financah, vlaganju in želeli oplemenititi premoženje in prihranke. V ponedeljek in torek počakajmo s tem. Venera bo še vedno v dvojčkih, tako bomo še najbolj lahkotni in neobremenjeni v odnosih. Iskali bomo zabavo in druženje, manj karkoli resnega.

Petek, 1. 5. Polna luna kaže neko izgubo, odpoved, čustveno ne najlažji čas, a po drugi strani tudi velik napredek, če se pomaknemo naprej. Blagodejen bo občutek, da se lahko zanesemo na parterja, da nam bo stal ob strani.

Sobota, 2. 5. Intenziven, čustven čas, ko bomo strastni in odločni. Ne bomo zlahka popustili in se borili za svoj prav. Luna v škorpijonu čez dan ne dela posebnih aspektov, le dopoldne okoli 11. ure prinaša srečo pri vseh podvigih.

Nedelja, 3. 5. Merkur vstopi v bika, tako bomo odslej več razmišljali o financah in njihovem plemenitenju, hkrati si bomo želeli kaj privoščiti. Luna v strelcu prinaša optimizem in željo po raziskovanju. Samo jutro bo stresno.

Ponedeljek, 4. 5. Ne pričakujte preveč in pazite, da ne zapravljate energije po nepotrebnem. Zaradi Lune v strelcu smo lahko megalomanski in imamo velike oči. Zvečer bomo energični, presežke energije usmerite v šport.

Torek, 5. 5. Luna bo še ves dan v strelcu, tako bomo vedro razpoloženi, vendar vseeno nekaj ne bo šlo po načrtih. Odpovedati se bomo morali ideji ali projektu. Zvečer bomo občutljivi in nerealni.

Ne zatekajte se v opojne snovi.

Sreda, 6. 5. Z Luno v kozorogu bomo organizirani in ambiciozni. Veliko lahko opravimo, posebno okoli 10. ure dopoldne, ko je ugoden čas za sestanke, dogovore, srečanja. Popoldne bo več tesnobe in skrbi. Ne pustite se jim.