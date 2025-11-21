  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: pogumnejši bomo, dobrovoljni, optimistični (Suzy)

Sobota bo primerna tako za urejanje vsega, kar vam čez teden ni uspelo postoriti, kot za izlet.
V ponedeljek in sredo je čas za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko. FOTO: Guliver/Getty images
V ponedeljek in sredo je čas za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko. FOTO: Guliver/Getty images
Mateja Blažič Zemljič
 21. 11. 2025 | 17:00
3:24
A+A-

Teden bo prinesel občutek olajšanja po napornem obdobju. Pogumnejši bomo, dobrovoljni, optimistični in čutili, da se življenje spet premika naprej. Merkur bo še vedno retrograden, zato načrtujte prihodnje korake, a še ne začenjajte ničesar novega. Vse dvakrat preverite in dobro premislite. Večja je možnost napak, ki jih boste pozneje obžalovali. Počakajte z nakupi, predvsem tehnike. Na potovanjih se oborožite s potrpežljivostjo.

Petek je lahko stresen, pazite na cesti, sledite navdihu, a ne odločajte se impulzivno, prehitro in nepremišljeno. Sobota bo primerna tako za urejanje vsega, kar vam čez teden ni uspelo postoriti, kot za izlet. V nedeljo bomo imeli več energije za športne aktivnosti. V ponedeljek in sredo je čas za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko. Zadovoljni boste in čustveno izpolnjeni. Obstoječe zveze se lahko okrepijo.

Petek, 21. 11.

Luna v strelcu bo prinesla več poguma in neposrednosti. Dobro bomo razpoloženi, a hitro nepotrpežljivi. Okoli poldneva bo več napetosti – ne jezite se in ne prepirajte, izkoristite energijo za gibanje.

 

Sobota, 22. 11.

Luna bo dopoldne še v strelcu, dan bo dinamičen – dopoldne živahen, zvečer resen in delaven. Veliko lahko opravimo ali se odpravimo na izlet. Popoldne ne pustite, da vas iztirijo slabe novice.

Nedelja, 23. 11.

Luna v kozorogu nas bo prizemljila in umirila. Odličen dan za delo na sebi, urejanje doma ali premišljevanje o financah. Čustveno bomo bolj zadržani, a stabilni. Odločno bomo vztrajali pri svojem.

Ponedeljek, 24. 11.

Luna bo še vedno v kozorogu – dan je primeren za konkretno delo in zaključevanje, kljub temu izkoristite popoldne in predvsem večer za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko, skok med rjuhe.

Torek, 25. 11.

Zjutraj Luna prestopi v vodnarja, energija se sprosti. Dan bo primeren za druženje, skupinsko delo in pogovore. Svež pogled bo rešil težavo. Popoldne bomo energični, veliko lahko opravimo in spremenimo.

Sreda, 26. 11.

Luna v vodnarju, Venera dobro aspektirana, več bo topline in lahkotnosti. Dan bo dober za ustvarjanje, pogovor ali srečanje z ljudmi, ki nas navdihujejo. V ljubezni nas bo spremljala sreča.

Četrtek, 27. 11.

Dopoldne bo Luna še v vodnarju, okoli poldneva prevelika pričakovanja vodijo v razočaranje. Zvečer pazite na cesti, več bo živčnosti, nemira in nezgod. Luna po 20. uri vstopi v ribi. Čas bo za počitek, meditacijo.

