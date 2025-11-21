Kažipot planetov: pogumnejši bomo, dobrovoljni, optimistični (Suzy)

Teden bo prinesel občutek olajšanja po napornem obdobju. Pogumnejši bomo, dobrovoljni, optimistični in čutili, da se življenje spet premika naprej. Merkur bo še vedno retrograden, zato načrtujte prihodnje korake, a še ne začenjajte ničesar novega. Vse dvakrat preverite in dobro premislite. Večja je možnost napak, ki jih boste pozneje obžalovali. Počakajte z nakupi, predvsem tehnike. Na potovanjih se oborožite s potrpežljivostjo.

Petek je lahko stresen, pazite na cesti, sledite navdihu, a ne odločajte se impulzivno, prehitro in nepremišljeno. Sobota bo primerna tako za urejanje vsega, kar vam čez teden ni uspelo postoriti, kot za izlet. V nedeljo bomo imeli več energije za športne aktivnosti. V ponedeljek in sredo je čas za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko. Zadovoljni boste in čustveno izpolnjeni. Obstoječe zveze se lahko okrepijo.

Petek, 21. 11. Luna v strelcu bo prinesla več poguma in neposrednosti. Dobro bomo razpoloženi, a hitro nepotrpežljivi. Okoli poldneva bo več napetosti – ne jezite se in ne prepirajte, izkoristite energijo za gibanje.

Sobota, 22. 11. Luna bo dopoldne še v strelcu, dan bo dinamičen – dopoldne živahen, zvečer resen in delaven. Veliko lahko opravimo ali se odpravimo na izlet. Popoldne ne pustite, da vas iztirijo slabe novice.

Nedelja, 23. 11. Luna v kozorogu nas bo prizemljila in umirila. Odličen dan za delo na sebi, urejanje doma ali premišljevanje o financah. Čustveno bomo bolj zadržani, a stabilni. Odločno bomo vztrajali pri svojem.

Ponedeljek, 24. 11. Luna bo še vedno v kozorogu – dan je primeren za konkretno delo in zaključevanje, kljub temu izkoristite popoldne in predvsem večer za ljubezen – zmenek, čas s partnerjem, romantiko, skok med rjuhe.

Torek, 25. 11. Zjutraj Luna prestopi v vodnarja, energija se sprosti. Dan bo primeren za druženje, skupinsko delo in pogovore. Svež pogled bo rešil težavo. Popoldne bomo energični, veliko lahko opravimo in spremenimo.

Sreda, 26. 11. Luna v vodnarju, Venera dobro aspektirana, več bo topline in lahkotnosti. Dan bo dober za ustvarjanje, pogovor ali srečanje z ljudmi, ki nas navdihujejo. V ljubezni nas bo spremljala sreča.