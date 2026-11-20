Po prijetnem vikendu in z navdihom in novim upanjem prežetim ponedeljkom nas bo malce stresla torkova polna luna v dvojčkih. Lahko bomo v stresu, razpeti na vse konce in kraje, hitre spremembe, šoki, pretresi nas bodo spravljali ob pamet. Hitite počasi, večja je nevarnost poškodb, hkrati bodite izredno previdni ob rokovanju z nevarnimi snovmi. Umirite se in se ne zapletajte v spore, pazljivost velja tudi v prometu. Nemirni bomo, ob pritiskih vladajočih se lahko v ljudeh vse bolj vžiga želja po uporu.

V sredo Mars vstopi v devico, tako se bomo pridno zagnali v svoje projekte in naloge, da bi čim prej čim več opravili. Kljub odločnosti in vztrajnosti pri vsem, česar se lotimo, nas ta dan sicer lahko čakajo nepričakovani preobrati in presenečenja.

Petek, 20. 11. Počutili se bomo kot prerojeni. Dopoldne bo sicer še rahlo zaspano in počasno, a z Luno v ovnu bomo energični in kos vsem izzivom. Največ odločnosti in vztrajnosti bo okoli 13. ure. Zvečer smo lahko črnogledi.

Sobota, 21. 11. Polni energije in novih idej bomo, najbolje bo, da se kam odpravimo, saj bomo težko pri miru. Potrebovali bomo gibanje, šport, fizično delo. Zvečer le v ljubezni ne pričakujmo preveč, da ne bomo razočarani.

Nedelja, 22. 11. Več bo optimizma, pozitivno bomo gledali v prihodnost. Že zjutraj se bomo odločno zagnali v svoje naloge. Dopoldne se bo tempo umiril, saj Luna vstopi v bika. Popoldne nekaj ne bo šlo po načrtih.

Ponedeljek, 23. 11. Luna je v biku, tako bomo bolj ležerni in iskali take in drugačne užitke, hkrati bo več navdiha in romantičnih hrepenenj. Odličen umirjen dan za umetnike in vse, ki se ukvarjate z duhovnostjo.

Torek, 24. 11. Čaka nas malce več napetosti. Polna luna se dovrši šele popoldne, a že dopoldne bo razburkano. Pazite nase, hitite počasi, da ne delate napak. Načrti se bodo spreminjali, marsikaj nas lahko preseneti.

Sreda, 25. 11. Odločno se bomo zagrizli v vse, kar je treba opraviti, pri tem nam bosta pomagali iznajdljivost in prilagodljivost. Še vedno se lahko kaj na hitro obrne na glavo, zato ohranimo mirne živce.