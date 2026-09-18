Kažipot planetov: pozornost se bo premaknila od izrazito osebnih tem k odnosom z drugimi (Suzy)

Astrološko jesensko enakonočje 23. 9. pomeni vstop Sonca v znamenje tehtnice, s čimer se pozornost premakne od izrazito osebnih tem k odnosom z drugimi – partnerstvu, sodelovanju, kompromisom, pravičnosti in iskanju ravnotežja med lastnimi potrebami ter potrebami drugih. Hkrati gre za prehod v temnejši del leta. Dnevi se začnejo krajšati, zato je to tudi klic k obračanju navznoter, spuščanju in pregledovanju tega, kar smo ustvarili v preteklih mesecih. Simbolično lahko zdaj preverimo, kaj želimo odnesti s seboj v naslednje obdobje in česa ne potrebujemo več.

Sicer se ta teden ne dovrši prav veliko aspektov med planeti. Edina dva dela Merkur. V petek se z opozicijo poveže s Saturnom, kar pomeni, da bomo imeli veliko opravkov in obveznosti, lahko izvemo slabe novice, da bomo bolj črnogledi in obremenjeni. Veliko lepši bo ponedeljek, ko se nam odpirajo priložnosti za zaslužek, potovanje, sodelovanje s tujino, nove projekte, druženje, take in drugačne užitke in srečne priložnosti.

Petek, 18. 9. Kljub Luni v strelcu, ki spodbuja optimizem in vedrino, nas lahko nekaj skrbi in obremenjuje. Lahko bomo preveč zaposleni, izvemo stvari, ki nas pobijejo, imamo občutek, da stojimo na mestu. Ne zdrsnite do dna!

Sobota, 19. 9. Luna že zjutraj vstopi v resnega, ambicioznega kozoroga, tako bomo želeli opraviti stvari, ki jih moramo, lahko tudi za službo. Kljub temu nas lahko okoli 13. ure popade lenoba. Popoldne bo romantično.

Nedelja, 20. 9. Še en dan, ko bomo bolj odgovorni, resni, organizirani in prizadevni. Zjutraj smo lahko črnogledi in slabe volje, zato spite malce dlje. Popoldne ni pravi čas za dogovore, sestanke, sodelovanje. Ne bomo se razumeli.

Ponedeljek, 21. 9. Čeprav bomo še vedno želeli čim več opraviti, se bomo projektov lotevali z večjim optimizmom, pri njih pa nas bo spremljala sreča. Zjutraj raje popustimo, kot da se prepiramo. Tudi popoldne bomo uspešni.

Torek, 22. 9. Simbolično se poslovite od vsega, česar ne potrebujete več. Vstopamo v temnejši del leta. Zjutraj je mogoče ljubezensko razočaranje. Zvečer bomo pridno končevali odprte zadeve. Veliko lahko naredimo.

Sreda, 23. 9. Kar nekaj časa bomo s Soncem v tehtnici bolj usmerjeni v odnose. Iskali bomo harmonijo in sklepali kompromise. Luna bo v odprtem vodnarju, tako nam bo pomembno druženje z ljudmi, ki podobno razmišljajo.