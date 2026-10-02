Kažipot planetov: Pred nami je intenziven teden (Suzy)

Tedaj Merkur naredi naporen T-kvadrat z Marsom in Plutonom, kar je aspekt, ki prinaša jezo, maščevalnost, ljubosumje, posesivnost, razburkane nezdrave strasti, grobost, nepremišljenost, destruktivnost, nasilje. Pazite nase. Ne zadržujte se na nevarnih krajih. Več bo družinskega nasilja. Ne hodite na srečanja z ljudmi, ki jih ne poznate. Ne zapletajte se v spore, posebno ne zaradi političnih prepričanj. V nedeljo nas bodo dosegle slabe novice, tako smo lahko črnogledi in pobiti. Občutek bo minil, ne pustite, da vas dotolčejo občutek nemoči, utrujenost in pesimizem. V ponedeljek vse skupaj ponovno aktivira Luna. Hkrati se Venera obrača retrogradno. Počakajte s finančnimi transakcijami, lepotnimi posegi, ne začenjajte nove zveze.

Preostali dnevi bodo prijetnejši, predvsem torek, ko je čas za prijetne pogovore in srečanja. V sredo bomo energični, prilagodljivi, šport in fizično delo nam bosta šla odlično od rok, lahko se lotimo tudi čiščenja in organizacije doma in v pisarni.

Petek, 2. 10. Napet in naporen dan. Ne vztrajajte pri svojih idealih, raje se potegnite nazaj, četudi vas kdo ujezi, saj boste potegnili kratko. Največ čustvene občutljivosti bo zvečer. Lahko vzkipimo samo zaradi občutka nemoči.

Sobota, 3. 10. Še en dan, ko se izogibajte nevarnim situacijam, saj se povežeta Mars in Pluton, hkrati se Venera obrača retrogradno, tako bomo razčiščevali z bivšimi, smiselno je počakati s finančnimi odločitvami, poroko, novo zvezo …

Nedelja, 4. 10. Dogodki preteklih dni nas bodo spravili na tla. Lizali si bomo rane in imeli občutek zvezanih rok. Ne pustite, da vas potrejo slabe novice in trenutna kriza. Črnogledost in občutek oviranosti bosta kmalu minila.

Ponedeljek, 5. 10. Luna bo v levu krepila ego in samozavest, ponovno prečka Mars in gre v opozicijo s Plutonom, tako tudi danes pazite nase v odnosih. Zjutraj bomo jezni, vzkipljivi, popoldne se ne bomo razumeli. Več bo nasilja.

Torek, 6. 10. Posijala bo mavrica. S prijetnimi, lahkotnimi srečanji s prijatelji bomo zadihali po napornih dneh. Okoli poldneva nas bo spremljala sreča. Čas je primeren za nakupe vsega, razen kozmetike, oblačil, estetskih predmetov.

Sreda, 7. 10. Neumorni bomo in težko pri miru, ker gre hkrati že zjutraj Luna v pridno devico, uporabimo čas za pospravljanje, opravke, urejanje in organizacijo stvari. Okoli 14. ure bo več stresa in živčnosti. Previdno na cesti!